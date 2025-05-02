Яркие моменты «Реал» отыгрался с отставания в пятнадцать очков, но остался за бортом финального турнира

Первый тайм прошел под явным преимуществом «Реала». Хотя создать значительный отрыв хозяевам не удалось, на большой перерыв команды ушли при преимуществе мадридцев в пять очков. В начале второй половины «Олимпиакос» сделал рывок 11:2 и вышел вперед.

В начале решающей четверти казалось, что «Реал» полностью развалился, поскольку отставание достигло 67:82. Однако мадридцы смогли сократить разницу и вернулись в игру в последние минуты. Завершающая атака также осталась за ними, но дальний бросок Альберто Абальде не достиг цели, и в итоге «Реал» потерпел поражение со счетом 84:86.

Самым результативным игроком «Олимпиакоса» стал Эван Фурнье, набравший двадцать три очка. Лидером «Реала» был хорват Марио Хезоня, на счету которого двадцать один балл.

Соперник «Олимпиакоса» определится в паре «Барселона» – «Монако», где в серии до трех побед со счетом 2:1 ведет «Монако». Последнего участника финального турнира выяснят «Анадолу Эфес» из Стамбула и афинский «Панатинаикос» - в этой серии 2:1 впереди «Панатинаикос». Стамбульский «Фенербахче» обеспечил себе место в финальной четверке во вторник вечером, победив в третьем матче серию против «Парижа».