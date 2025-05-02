Яркие моменты «Реал» отыгрался с отставания в пятнадцать очков, но остался за бортом финального турнира

В баскетбольной Евролиге определился второй полуфиналист: пирейский «Олимпиакос» в четвертом матче четвертьфинала обыграл мадридский «Реал» со счетом 86:84 и в четвертый раз подряд вышел в финальный турнир четырех лучших команд главного европейского клубного соревнования.
Первый тайм прошел под явным преимуществом «Реала». Хотя создать значительный отрыв хозяевам не удалось, на большой перерыв команды ушли при преимуществе мадридцев в пять очков. В начале второй половины «Олимпиакос» сделал рывок 11:2 и вышел вперед.
В начале решающей четверти казалось, что «Реал» полностью развалился, поскольку отставание достигло 67:82. Однако мадридцы смогли сократить разницу и вернулись в игру в последние минуты. Завершающая атака также осталась за ними, но дальний бросок Альберто Абальде не достиг цели, и в итоге «Реал» потерпел поражение со счетом 84:86.
Самым результативным игроком «Олимпиакоса» стал Эван Фурнье, набравший двадцать три очка. Лидером «Реала» был хорват Марио Хезоня, на счету которого двадцать один балл.
Соперник «Олимпиакоса» определится в паре «Барселона» – «Монако», где в серии до трех побед со счетом 2:1 ведет «Монако». Последнего участника финального турнира выяснят «Анадолу Эфес» из Стамбула и афинский «Панатинаикос» - в этой серии 2:1 впереди «Панатинаикос». Стамбульский «Фенербахче» обеспечил себе место в финальной четверке во вторник вечером, победив в третьем матче серию против «Парижа».
В этом году финальный турнир четырех лучших команд - так называемый «Финал четырех» - впервые пройдет за пределами Европы. Хозяином соревнования станет Абу-Даби. Полуфинальные матчи состоятся в пятницу, 23 мая, а финал и матч за третье место — в воскресенье, 25 мая.