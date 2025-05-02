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Женщина инвестировала на мошенническую платформу почти 100 000 евро

Мошенничество. Иллюстравтное фото
Мошенничество. Иллюстравтное фото Фото: wk1003mike/Shutterstock

В полицию обратилась жительница Тарту, которая с начала года по указаниям мошенников инвестировала свои средства на счет, открытый на торговой платформе.

В общей сложности женщина перевела туда около 100 000 евро и на протяжении всего времени якобы наблюдала стабильный рост прибыли на этой платформе. Ей даже несколько раз удалось вывести со счета небольшие суммы.

Однако в какой-то момент отношение со стороны «партнеров» изменилось, и получить деньги стало невозможно. Женщина начала разбираться в ситуации и обнаружила, что такой компании не существует ни в одном регистре, и, вероятно, она стала жертвой мошенников.

Точные обстоятельства мошенничества полиция выяснит в рамках уголовного производства.

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