Женщина инвестировала на мошенническую платформу почти 100 000 евро

В полицию обратилась жительница Тарту, которая с начала года по указаниям мошенников инвестировала свои средства на счет, открытый на торговой платформе.
В общей сложности женщина перевела туда около 100 000 евро и на протяжении всего времени якобы наблюдала стабильный рост прибыли на этой платформе. Ей даже несколько раз удалось вывести со счета небольшие суммы.
Однако в какой-то момент отношение со стороны «партнеров» изменилось, и получить деньги стало невозможно. Женщина начала разбираться в ситуации и обнаружила, что такой компании не существует ни в одном регистре, и, вероятно, она стала жертвой мошенников.
Точные обстоятельства мошенничества полиция выяснит в рамках уголовного производства.