Большая галерея На вокзале в Раквере отрабатывали ситуацию, которую никто не хотел бы пережить на самом деле

Окровавленные лица, заливающаяся лаем собака в вагоне, человек с ножом, напавший сразу на нескольких пассажиров, - вот лишь некоторые из ситуаций, с которыми столкнулись оперативные службы. По сути, это было сразу несколько учений в рамках одной большой программы. Эвакуацию людей из Нарвы и Силламяэ в основном организовывали члены Найскодукайтсе и Спасательный департамент. Конечным пунктом учений под кодовым названием «Штормовое предупреждение Ляэне-Вирумаа 2025» стала Раквереская больница.