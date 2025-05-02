Что произойдет, если заправить смесью 95 и 98 бензина?

На автозаправках продаются два вида бензина, и у многих автовладельцев возникает вопрос, в чем же разница между этими видами топливами, кроме цены за литр, если одно имеет октановое число 95, а другое 98.

«Октановое число показывает устойчивость бензина к детонации, то есть насколько хорошо топливо способно предотвращать нежелательное преждевременное воспламенение в двигателе», - пояснил руководитель по закупкам и логистике топлива Olerex Вейко Вярк.

«В руководстве пользователя любого автомобиля или другой моторизированной техники всегда указано, какое топливо следует использовать», - Вярк напомнил, где можно узнать, какой бензин подходит вашему транспортному средству или оборудованию. Часто такая информация указана и рядом с крышкой топливного бака.

Поскольку продающийся в сети Olerex бензин не содержит этанола, их различие заключается только в октановом числе, то есть в устойчивости к детонации. В результате срок хранения бензинов 95 и 98 в баке одинаковый. Это может быть важно, например, для садовой техники, лодочных моторов и других устройств, которые используются не слишком часто.

А что произойдет с автомобилем, если в бак попадет смесь 95 и 98 бензина?

«Если, к примеру, сначала залить в бак половину бензина 95, а потом добавить 98, получится смесь с октановым числом где-то между ними. Поскольку система управления двигателем обычно автоматически адаптируется к детонационной стойкости топлива, это не повредит работе двигателя, если речь идет об обычном бензиновом автомобиле», - объяснил Вярк.