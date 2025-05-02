Porsche съехал с дороги, молодая пассажирка была доставлена в больницу

В 13:17 в Центр тревоги сообщили, что на 3-м километре шоссе Килинги-Нымме-Тали-Лайксааре автомобиль съехал с дороги в кювет.

По данным полиции, за рулем Porsche находился 35-летний мужчина с действующим водительским удостоверением. По предварительной информации, он по неустановленной причине потерял контроль над автомобилем и съехал с правой обочины дороги в кювет.

Пресс-секретарь Ляэнеского спасательного центра Марис Мооритс сообщила, что спасатели устранили опасность возгорания у перевернувшегося автомобиля, регулировали движение и впоследствии очистили дорогу от последствий аварии.