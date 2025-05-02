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Porsche съехал с дороги, молодая пассажирка была доставлена в больницу

Перевод: Сергей Светлов
Скорая помощь доставила в больницу молодую пассажирку, пострадавшую в ДТП в волости Саарде.
Скорая помощь доставила в больницу молодую пассажирку, пострадавшую в ДТП в волости Саарде. Фото: Päästeamet

В четверг днем, 1 мая, поступило сообщение о ДТП в деревне Саарде одноименной волости Саарде, где водитель автомобиля Porsche потерял управление, и машина перевернулась через крышу.

В 13:17 в Центр тревоги сообщили, что на 3-м километре шоссе Килинги-Нымме-Тали-Лайксааре автомобиль съехал с дороги в кювет.

По данным полиции, за рулем Porsche находился 35-летний мужчина с действующим водительским удостоверением. По предварительной информации, он по неустановленной причине потерял контроль над автомобилем и съехал с правой обочины дороги в кювет.

Пресс-секретарь Ляэнеского спасательного центра Марис Мооритс сообщила, что спасатели устранили опасность возгорания у перевернувшегося автомобиля, регулировали движение и впоследствии очистили дорогу от последствий аварии.

По словам спасателей, находившиеся в машине люди выбрались из нее самостоятельно, однако 18-летняя пассажирка была доставлена в больницу на медицинское обследование, после чего ее отпустили домой. Водителю медицинская помощь не понадобилась.

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