Люди, чувствительные к языку, давно заметили особенности речевого стиля политиков: смесь упоминаний различных положений законов, иностранной лексики, подчеркнутой эмоциональной нейтральности, обобщений вроде «наше общее...» и использования понятных народу так называемых кодовых слов.

Десять лет назад, в начале моей первой избирательной кампании, один из моих коллег-журналистов предложил написать колонку о том, как меняется стиль речи у тех, кто впервые оказывается на политической арене. То есть о том, как обыденная лексика уступает место словарю политика. Мы даже придумали заголовок для статьи: «Черт побери, теперь мне даже ругаться нельзя». И это оказалось чистой правдой.

БЕССОДЕРЖАТЕЛЬНОСТЬ ВЫСКАЗЫВАНИЙ ПОЛИТИКОВ. Первое, на что начинаешь обращать внимание в политической среде, - это пустые, ни к чему не обязывающие высказывания политиков. Их активный словарный запас повторяется из речи в речь и сильно отличается от лексики, использующейся в повседневной жизни.

Простые примеры. Если в обычной жизни человек скажет: «Дело - дрянь», политик выразится иначе: «Мы обеспокоены». Там, где в разговоре прозвучит: «Эти мерзавцы врут», политик аккуратно сформулирует: «Такое толкование не соответствует действительности». Даже эмоциональное «Да пошел ты в ж*пу» превращается в сдержанное: «Я с вами не согласен». Так было всегда, и в этом есть свой смысл. Как избиратели мы уже привыкли к такому птичьему языку политики.