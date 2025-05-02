Управа района Ласнамяэ с 1 мая расширит услугу охраны еще на шесть объектов

С 1 мая выбранный районной управой поставщик охранных услуг будет осуществлять охрану еще шести общественных объектов.
«Наша цель - обеспечить безопасность и чувство защищенности для жителей в самых оживленных частях района. При выборе мест мы руководствуемся отзывами жителей, доступностью и временем года. Если некоторые объекты нуждаются в охране круглый год, то на шести объектах активная деятельность начинается с наступлением теплой погоды. Задача охранной фирмы - призывать к порядку людей, распивающих алкоголь в общественных местах, а также вандалов. При необходимости патруль вмешивается и в опасные ситуации на детских площадках», - сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.
Заместитель старейшины района и председатель комиссии «Безопасный Ласнамяэ» Кирилл Клаус подчеркнул, что услуга охраны играет важную роль в повышении чувства безопасности жителей.
«Несмотря на то что в апреле на территории охраняемых объектов не было серьезных происшествий, патрулям неоднократно приходилось сталкиваться с пьяными людьми на променаде Паэ и в парке Сели. Это лишний раз подтверждает, что решение о введении патрулей в Ласнамяэ в этом году было полностью оправданным», - сказал Клаус, напомнив, что в этом году районная управа расширила патрулируемую зону.
С 1 мая 2025 года охранная фирма будет патрулировать следующие объекты:
- променад Паэ
- семейную игровую площадку Сели
- парк Тондираба
- парк Асундузе
- площадь Линдакиви
- парк Тондилоо
- зеленые зоны на улице Махтра
- территория инсталляции «Улица-гостиная»
В этом году конкурс на оказание охранных услуг в управе района Ласнамяэ выиграла компания K Security, предоставляющая подобные услуги в нескольких других районах Таллинна.
Основными задачами охранной фирмы являются обеспечение безопасности и поддержание порядка на охраняемой территории. Согласно договору, охранники должны носить униформу и передвигаться по району на автомобиле, четко обозначенным логотипом фирмы или иным знаком, указывающим на то, что речь идет о патрульном автомобиле. В патруле должно находиться не менее двух охранников.