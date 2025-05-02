Управа района Ласнамяэ с 1 мая расширит услугу охраны еще на шесть объектов

«Наша цель - обеспечить безопасность и чувство защищенности для жителей в самых оживленных частях района. При выборе мест мы руководствуемся отзывами жителей, доступностью и временем года. Если некоторые объекты нуждаются в охране круглый год, то на шести объектах активная деятельность начинается с наступлением теплой погоды. Задача охранной фирмы - призывать к порядку людей, распивающих алкоголь в общественных местах, а также вандалов. При необходимости патруль вмешивается и в опасные ситуации на детских площадках», - сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Заместитель старейшины района и председатель комиссии «Безопасный Ласнамяэ» Кирилл Клаус подчеркнул, что услуга охраны играет важную роль в повышении чувства безопасности жителей.

«Несмотря на то что в апреле на территории охраняемых объектов не было серьезных происшествий, патрулям неоднократно приходилось сталкиваться с пьяными людьми на променаде Паэ и в парке Сели. Это лишний раз подтверждает, что решение о введении патрулей в Ласнамяэ в этом году было полностью оправданным», - сказал Клаус, напомнив, что в этом году районная управа расширила патрулируемую зону.

С 1 мая 2025 года охранная фирма будет патрулировать следующие объекты:

променад Паэ

семейную игровую площадку Сели

парк Тондираба

парк Асундузе

площадь Линдакиви

парк Тондилоо

зеленые зоны на улице Махтра

территория инсталляции «Улица-гостиная»

В этом году конкурс на оказание охранных услуг в управе района Ласнамяэ выиграла компания K Security, предоставляющая подобные услуги в нескольких других районах Таллинна.