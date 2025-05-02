Приближается весенняя ярмарка в Маарду: два дня музыки, вкусов и хорошего настроения

На следующих выходных, 10 и 11 мая, в парке Келламяэ развернется настоящий весенний праздник - долгожданная, яркая и музыкальная Маардуская весенняя ярмарка вновь откроет свои двери.
Это событие, которое объединяет поколения: здесь встречаются друзья и семьи, чтобы увидеть любимых артистов на сцене, насладиться ароматами блюд разных народов и открыть для себя оригинальные товары. В течение двух дней сердце Маарду - парк Келламяэ - наполнится особенной атмосферой, в которой каждый найдет что-то для себя.
«Дорогие жители Маарду и гости нашего города! Весна пришла - и это прекрасный повод собраться вместе. Приглашаю вас на весеннюю ярмарку, где вас ждут музыка, вкусная еда, интересные товары и просто хорошее настроение. Это возможность встретиться, пообщаться и почувствовать атмосферу настоящего городского праздника. Приходите с семьей, друзьями или сами - вам будут рады!» - сказала мэр города Маарду Аурика Син-Керра.
Центром весенних выходных, как всегда, станет традиционная ярмарка, которая соберет сотни продавцов и ремесленников из Эстонии, Латвии и Литвы. Здесь вы найдете качественные товары и необычные лакомства. Восточные сладости, конфеты и печенье, одежда, сушеные фрукты, рыба, мясо, сезонные товары для сада и декоративные цветы, товары для дома и многое другое ждет вас. Любителей местных фермерских продуктов порадует свежевыпеченный хлеб, домашние колбасы, сезонные овощи, а также разнообразие меда, чая и специй. Ярмарка будет открыта оба дня с 10:00.
Маардуская весенняя ярмарка - это также праздник гастрономии. Уличные кафе предложат блюда армянской, грузинской, турецкой и эстонской кухни, а также настоящий кулинарный сюрприз - ароматный и насыщенный вкусами узбекский плов, который обещает стать хитом этого сезона.
Маленькие гости смогут полакомиться вафлями bubble waffle, кукурузой, мороженым и угоститься лимонадом. На протяжении всех выходных детей будут радовать карусели, батутный городок, игры и веселые сюрпризы - радости хватит на весь день
В субботу, 10 мая с 13:00 до 18:00 вас ждет ROCK FESTIVAL, где на сцену выйдут эстонские рок-группы и исполнители. В воскресенье, 11 мая с 12:00 до 16:00 приглашаем на концерт ко Дню матери, где прозвучат душевные мелодии и теплые слова в адрес всех мам.
Культурная программа
10 мая, суббота
12:00 - Народный танцевальный коллектив Roosinupukesed и хор Мууга
12:30 - Мария Рейнас (студия «Эридан»)
13:00 - Технический перерыв
Маардуский рок-фестиваль:
13:15 - Группа Каллаверской средней школы
13:30 - LAMUKO
14:00 - Fiverheat
15:00 - Bleeding Wounds
15:45 - Runooja
16:30 - UN Real
17:15 - Sound Religion (Латвия)
11 мая, воскресенье
12:00 - Концерт Маардуской школы искусств
13:00 - Концерт творческих коллективов Рахвамая
Участвуют: «Радуга», «Сударушки», «Ятрань», «Рябинушка», «Время петь», «Эридан», «Белла», Elurõõm, «Бахтале», «Натали», Fashion Kids, Dream Power, DANCESEVEN, «Кредо Dance», Zumba Kids, JJStreet, «Крынушка», Art-Grotesk, Злата Зотович.
Маардуская весенняя ярмарка 2025 - это событие для души. Обувайтесь удобную обувь, берите с собой хорошее настроение - и приготовьтесь к двум незабываемым дням, полным улыбок, открытий и удивительных вкусов!