Приближается весенняя ярмарка в Маарду: два дня музыки, вкусов и хорошего настроения

Это событие, которое объединяет поколения: здесь встречаются друзья и семьи, чтобы увидеть любимых артистов на сцене, насладиться ароматами блюд разных народов и открыть для себя оригинальные товары. В течение двух дней сердце Маарду - парк Келламяэ - наполнится особенной атмосферой, в которой каждый найдет что-то для себя.

«Дорогие жители Маарду и гости нашего города! Весна пришла - и это прекрасный повод собраться вместе. Приглашаю вас на весеннюю ярмарку, где вас ждут музыка, вкусная еда, интересные товары и просто хорошее настроение. Это возможность встретиться, пообщаться и почувствовать атмосферу настоящего городского праздника. Приходите с семьей, друзьями или сами - вам будут рады!» - сказала мэр города Маарду Аурика Син-Керра.

Центром весенних выходных, как всегда, станет традиционная ярмарка, которая соберет сотни продавцов и ремесленников из Эстонии, Латвии и Литвы. Здесь вы найдете качественные товары и необычные лакомства. Восточные сладости, конфеты и печенье, одежда, сушеные фрукты, рыба, мясо, сезонные товары для сада и декоративные цветы, товары для дома и многое другое ждет вас. Любителей местных фермерских продуктов порадует свежевыпеченный хлеб, домашние колбасы, сезонные овощи, а также разнообразие меда, чая и специй. Ярмарка будет открыта оба дня с 10:00.