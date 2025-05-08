Дети-убийцы: что толкает подростков в Эстонии на самые жестокие преступления?

В конце апреля Эстония была шокирована: полиция задержала в Йыгева троих подростков по подозрению в убийстве. В это же время завершился суд над двумя молодыми людьми, виновными в жестокой расправе над пожилым мужчиной в Пярну. Rus.Postimees решил разобраться, что толкает молодых людей на такие преступления, как жизнь за решеткой меняет их судьбу и как они справляются с бременем содеянного.