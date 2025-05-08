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Дети-убийцы: что толкает подростков в Эстонии на самые жестокие преступления?

Пярнуский уездный суд признал 16- и 17-летнего подростков виновными в убийстве 59-летнего мужчины и приговорил каждого к девяти с половиной годам лишения свободы.
Пярнуский уездный суд признал 16- и 17-летнего подростков виновными в убийстве 59-летнего мужчины и приговорил каждого к девяти с половиной годам лишения свободы. Фото: Egon Ligi

В конце апреля Эстония была шокирована: полиция задержала в Йыгева троих подростков по подозрению в убийстве. В это же время завершился суд над двумя молодыми людьми, виновными в жестокой расправе над пожилым мужчиной в Пярну. Rus.Postimees решил разобраться, что толкает молодых людей на такие преступления, как жизнь за решеткой меняет их судьбу и как они справляются с бременем содеянного.

22 апреля в Йыгева был насмерть избит 49-летний мужчина. В связи с произошедшим задержаны две несовершеннолетние девушки и один юноша. 

Около 23:00 полицейский патруль заметил на улице Яама в Йыгева женщину, размахивавшую руками. Она подвела сотрудников к мужчине, лежавшему на земле без сознания. Его жестоко избили, он не подавал признаков жизни. Полицейские немедленно стали его реанимировать, к месту прибыли также медики, однако, несмотря на усилия, спасти мужчину не удалось - он скончался на месте происшествия.

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