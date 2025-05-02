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ГОССУД Бывший волостной старейшина должен возместить ущерб в размере 600 000 евро

Перевод: Сергей Светлов
Бывший старейшина волости Сангасте Кайдо Тамберг обязан возместить ущерб, причиненный волости продажей доли в OÜ Sangaste Mõis.
Бывший старейшина волости Сангасте Кайдо Тамберг обязан возместить ущерб, причиненный волости продажей доли в OÜ Sangaste Mõis. Фото: Arvo Meeks

Пленум Государственного суда в сегодняшнем решении постановил, что закон позволяет волости или городу требовать от члена местного самоуправления компенсации за материальный ущерб, причиненный нарушением служебных обязанностей. Таким образом, бывший старейшина волости Сангасте Кайдо Тамберг обязан возместить нанесенный ущерб.

Бывший волостной старейшина Тамберг был признан виновным по уголовному делу, в том числе за то, что в 2017 году продал долю волости в OÜ Sangaste Mõis. Несколькими годами ранее эта волость передала в собственность OÜ Sangaste Mõis замок Сангасте.

Тамберг продал долю волости на невыгодных условиях, в результате чего волость недополучила около 80 процентов договорной цены. В рамках уголовного дела волость подала иск о возмещении ущерба на сумму 600 000 евро. Хотя суды первой и второй инстанции признали его виновным в незаконной передаче имущества и назначили наказание, они отказались удовлетворить иск о компенсации.

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