ГОССУД Бывший волостной старейшина должен возместить ущерб в размере 600 000 евро

Пленум Государственного суда в сегодняшнем решении постановил, что закон позволяет волости или городу требовать от члена местного самоуправления компенсации за материальный ущерб, причиненный нарушением служебных обязанностей. Таким образом, бывший старейшина волости Сангасте Кайдо Тамберг обязан возместить нанесенный ущерб.
Бывший волостной старейшина Тамберг был признан виновным по уголовному делу, в том числе за то, что в 2017 году продал долю волости в OÜ Sangaste Mõis. Несколькими годами ранее эта волость передала в собственность OÜ Sangaste Mõis замок Сангасте.