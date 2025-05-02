ГОССУД Бывший волостной старейшина должен возместить ущерб в размере 600 000 евро

Бывший волостной старейшина Тамберг был признан виновным по уголовному делу, в том числе за то, что в 2017 году продал долю волости в OÜ Sangaste Mõis. Несколькими годами ранее эта волость передала в собственность OÜ Sangaste Mõis замок Сангасте.

Тамберг продал долю волости на невыгодных условиях, в результате чего волость недополучила около 80 процентов договорной цены. В рамках уголовного дела волость подала иск о возмещении ущерба на сумму 600 000 евро. Хотя суды первой и второй инстанции признали его виновным в незаконной передаче имущества и назначили наказание, они отказались удовлетворить иск о компенсации.