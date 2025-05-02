Министр цифровой трансформации Украины заявил, что страна смогла наладить массовое производство практически всех современных дронов и средств борьбы с ними. Запущено и изготовление оптоволоконных кабелей, позволяющих ударным дронам летать к цели на расстоянии до тридцати километров, не опасаясь средств радиоэлектронной борьбы. Все эти возможности дадут украинской армии шанс увеличить потери противника и снизить атакующий потенциал российской армии. Однако эта техника пока не позволяет освобождать значительные территории.

Взрывы на территории Украины и России

В то же время Россия делает серьезные усилия по давлению на Украину путем авиаударов и наступления на фронте. Сегодня ночью российская армия провела массированную атаку беспилотниками по Запорожью. Как и обычно, под удар попали жилые кварталы. Пострадали двадцать восемь человек. В последних воздушных атаках стабильно применяют более ста пятидесяти дронов. Кроме того, минувшей ночью было запущено пять баллистических ракет «Искандер М» из Крыма.

Украинская армия этой ночью также провела масштабные воздушные атаки на Крым. Вчера днем Служба безопасности Украины опубликовала видео, в котором продемонстрировано, как их дроны за последние дни уничтожили в Крыму несколько российских зенитных позиций. (Российская ПВО в Крыму систематически подвергается ударам с февраля.)