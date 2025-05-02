- Вице-президент США заявил, что до перемирия быстро не дойдут, но эта оценка приобретает другой смысл
- Украина наладила массовое производство практически всех современных дронов и средств борьбы с ними
- Россия провела массированную атаку беспилотниками на Запорожье, Украина атаковала Крым
МИД России выступил накануне с заявлением, в котором сообщил, что Москва никогда не допустит восстановления Украины в границах 1991 года. По словам ведомства, это означало бы уничтожение всего русского, и на это Россия не пойдет. Основываясь на последних заявлениях официальных лиц, можно предположить, что сейчас с помощью коммуникации начинают создавать предпосылки на случай окончания боевых действий, пишет эксперт по вопросам безопасности Райнер Сакс.
Скорее всего, боевые действия завершатся по нынешней линии фронта, и Россия в таком случае объявит о достижении своей основной цели. Под этим подразумевается так называемая Новороссия - по российской трактовке, объединение русскоязычных территорий с Россией. Это, конечно, не единственный сценарий, к которому ведется подготовка, но, по всей видимости, один из главных.
США постепенно усиливают давление на Россию с целью добиться перемирия. Сенатор Линдси Грэм предупредил, что Соединенные Штаты могут ввести санкции против России, а для стран, продолжающих с ней бизнес, - пошлины до пятисот процентов, если Москва не начнет серьезные переговоры о мире. Это не столько прямое обещание, сколько серьезная угроза применения новых мер. Параллельно из администрации президента США поступают сигналы о скором возобновлении поставок вооружения Украине.
Вице-президент США заявил, что до перемирия между Украиной и Россией быстро не дойдут. В нынешнем контексте это важный сигнал России, где хорошо понимают, что речь идет не об индивидуальном мнении, а о предупреждении о возможных изменениях в политике. После подписания соглашения по минеральным ресурсам эти заявления приобретают другой контекст. Для Украины важно как можно быстрее приступить к реализации положений этого договора.
С европейской стороны давление на Россию усиливает Франция. Глава МИД страны в интервью AFP сообщил, что Евросоюз начал координировать новый пакет антироссийских санкций с США. Министр связал это с заявлением сенатора Грэма о подготовке новых санкций Вашингтона. Для России введение дополнительных ограничений в нефтяной и газовой сферах стало бы катастрофой, и она, несомненно, предпримет попытки этого избежать.
Министр цифровой трансформации Украины заявил, что страна смогла наладить массовое производство практически всех современных дронов и средств борьбы с ними. Запущено и изготовление оптоволоконных кабелей, позволяющих ударным дронам летать к цели на расстоянии до тридцати километров, не опасаясь средств радиоэлектронной борьбы. Все эти возможности дадут украинской армии шанс увеличить потери противника и снизить атакующий потенциал российской армии. Однако эта техника пока не позволяет освобождать значительные территории.
Взрывы на территории Украины и России
В то же время Россия делает серьезные усилия по давлению на Украину путем авиаударов и наступления на фронте. Сегодня ночью российская армия провела массированную атаку беспилотниками по Запорожью. Как и обычно, под удар попали жилые кварталы. Пострадали двадцать восемь человек. В последних воздушных атаках стабильно применяют более ста пятидесяти дронов. Кроме того, минувшей ночью было запущено пять баллистических ракет «Искандер М» из Крыма.
Украинская армия этой ночью также провела масштабные воздушные атаки на Крым. Вчера днем Служба безопасности Украины опубликовала видео, в котором продемонстрировано, как их дроны за последние дни уничтожили в Крыму несколько российских зенитных позиций. (Российская ПВО в Крыму систематически подвергается ударам с февраля.)
Судя по сообщениям в соцсетях, сегодняшняя атака была проведена преимущественно дальнобойными дронами, а также зафиксированы отдельные эпизоды применения морских беспилотников. Основные цели, по имеющимся данным, – аэродромы и ракетные базы российской армии. Как обычно, движение по Крымскому мосту было перекрыто. Вчера появились сообщения о больших пробках на въезде в Крым, так как россияне направляются туда на майские праздники. Несмотря на то что удары по мосту со стороны ВСУ маловероятны, повышенное напряжение перед 9 Мая в России, безусловно, присутствует. Более того, паническое бегство людей из Крыма могло бы само по себе оказать негативный информационный эффект.
Ситуация на фронтах
В целом, интенсивность российских атак по сравнению с прошлыми неделями осталась на среднем уровне.
- На направлении Курск / Сумы / Белгород наступательные действия российской армии очень активны, однако на поле боя существенных изменений нет.
- На Харьковском направлении продолжаются позиционные сражения.
- На Купянском участке ситуация не изменилась, российские войска предпринимают отдельные попытки наступления. На Лиманском направлении атаки были активными, хотя их число немного сократилось по сравнению с предыдущим днем. На Сиверском участке атаки российской армии чуть интенсивнее обычного, но результатов не приносят.
- В районе Бахмута интенсивность атак в окрестностях Часова Яра несколько снизилась, обстановка остается без изменений. В самом Торецке активность российских подразделений заметно упала. Давление усиливается несколько западнее Торецка - чтобы поддержать атаку на Покровск и осложнить украинскую логистику в Торецке. В российских источниках есть сообщения о продвижении на одном участке, но они требуют подтверждения.
- На Покровском направлении продолжаются активные боевые действия, но достоверной информации о продвижении российских войск нет. Юго-западнее Донецка активности стало меньше.
- На южном фронте российская армия предприняла несколько попыток атак в сторону Орехова. Представитель украинских подразделений, действующих в этом районе, отметил, что россияне пытаются закрепиться на островах в устье Днепра, чтобы создать плацдарм для переправы через реку. Но если взглянуть на карту, становится ясно: даже при наличии понтонных мостов крупным силам преодолеть реку здесь невозможно. Вполне можно высадить диверсионные группы, но такая операция имеет лишь психологический эффект.