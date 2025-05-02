ДЕНЕЖНЫЙ ПОСЕВ В результате ДТП в США по шоссе рассыпалось 800 000 долларов

800 000 долларов мелочью покрыли шоссе в Техасе во вторник, когда крупный трактор выехал перед фурой, перевозившей деньги, и последняя, пытаясь маневрировать, опрокинулась.

Авария произошла в начале недели, во вторник рано утром около 5:30, и шоссе было перекрыто на время сбора денег, сообщил New York Post.

В американских СМИ распространились видеозаписи, на которых видно, как сотрудники дорожной службы собирают монеты на трассе №287 возле города Алворд в Техасе. Для этого на место прибыли крупногабаритные машины.

At the drop of 8 million dimes: Crews pick up $800k of change after highway crash https://t.co/IXxn1rl8Ja pic.twitter.com/6vTsFzSTep — The Independent (@Independent) April 30, 2025

По данным New York Post, дорожные службы использовали тяжелую технику, включая аппараты, напоминающие пылесос. Целью было как можно быстрее собрать как можно больше рассыпавшихся денег.

По информации полиции Техаса, ДТП и разброс наличных произошли тогда, когда фура с прицепом, перевозившая деньги, съехала с полосы движения и не успела вернуться обратно. Машина опрокинулась на бок, сообщает Fox 4 News.

Шоссе было перекрыто до примерно 19:00 вечера. Журналисты зафиксировали, как монеты по десять центов собирали с помощью метел и обычных пылесосов, купленных в магазинах.

A truck full of dimes overturned in Wise County, Texas today....💰



lol, the woman at the end picking them up one by one 🤣pic.twitter.com/sSHWEkE23F — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) April 29, 2025