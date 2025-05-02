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ДЕНЕЖНЫЙ ПОСЕВ В результате ДТП в США по шоссе рассыпалось 800 000 долларов

Перевод: Сергей Светлов
Фура, перевозившая десятицентовых монеты, перевернулась в Алворде, штат Техас, 29 апреля 2025 года.
Фура, перевозившая десятицентовых монеты, перевернулась в Алворде, штат Техас, 29 апреля 2025 года. Фото: Austin Jackson / AP / SCANPIX

В Техасе шоссе убирали 14 часов подряд, поскольку фура, перевозившая свежечеканенные десятицентовые монеты, опрокинулась, и мелочь рассыпалась по дороге.

800 000 долларов мелочью покрыли шоссе в Техасе во вторник, когда крупный трактор выехал перед фурой, перевозившей деньги, и последняя, пытаясь маневрировать, опрокинулась.

Авария произошла в начале недели, во вторник рано утром около 5:30, и шоссе было перекрыто на время сбора денег, сообщил New York Post.

В американских СМИ распространились видеозаписи, на которых видно, как сотрудники дорожной службы собирают монеты на трассе №287 возле города Алворд в Техасе. Для этого на место прибыли крупногабаритные машины.

По данным New York Post, дорожные службы использовали тяжелую технику, включая аппараты, напоминающие пылесос. Целью было как можно быстрее собрать как можно больше рассыпавшихся денег.

По информации полиции Техаса, ДТП и разброс наличных произошли тогда, когда фура с прицепом, перевозившая деньги, съехала с полосы движения и не успела вернуться обратно. Машина опрокинулась на бок, сообщает Fox 4 News.

Шоссе было перекрыто до примерно 19:00 вечера. Журналисты зафиксировали, как монеты по десять центов собирали с помощью метел и обычных пылесосов, купленных в магазинах.

На видео также можно заметить, как работники вручную подбирают монеты по одной с дороги и обочины, пишет New York Post.

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