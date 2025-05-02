ФОТО Бывший помощник полицейского совершил акт вандализма перед Рийгикогу: «Люди голодают»

Выяснилось, что к появлению этих надписей причастен житель Таллинна Эрик, который заявил редакции Rus.Postimees, что его акция имела символический характер и была направлена на привлечение внимания к социальным и политическим проблемам в стране.

По словам Эрика, сразу после того, как он нанес надписи, из здания Рийгикогу вышел сотрудник полиции. Сначала нарушителя отвели в здание парламента, а по прибытии патруля - в полицейский автомобиль, где был составлен протокол о проступке. Эрик утверждает, что в отношении него также была применена физическая сила.