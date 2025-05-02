Строительство нового жилья все больше смещается на восток от Таллинна

«Электрички значительно экономят время. В час пик дорога на машине от озера Харку до центра Таллинна занимает столько же, сколько на электричке из Кехра до Балтийского вокзала. В то же время в новом районе Kehrametsa Kodud по цене бокса в рядном доме в районе озера Харку можно получить пятикомнатный отдельно стоящий дом класса энергоэффективности A с территорией 2000 квадратных метров», - пояснила она.

Керде также привела в пример, что поездка на электричке из Арукюла до Балтийского вокзала занимает всего 26 минут, а на автомобиле до площади Виру можно доехать за 30 минут, что по времени и логистике сравнимо с районами Лаагри и Харку, что к западу от Таллинна.

«Раазику и Арукюла уже некоторое время набирали популярность среди покупателей недвижимости, то теперь им на пятки наступают также Лоо и Кехра», - отметила Керде. По словам маклера, эти волости с удовольствием принимают у себя девелоперов и вместе стремятся найти наилучшие решения для новых проектов.