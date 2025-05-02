Строительство нового жилья все больше смещается на восток от Таллинна

Восток становится новым популярным направлением для девелоперских проектов в окрестностях Таллинна. Если раньше разрастание города происходило преимущественно к югу и западу от столицы, то теперь новыми привлекательными районами становятся Лоо, Лагеди, Куусалу, Раазику, Арукюла, Кехра и Аэгвийду.
По словам руководителя портала Kinnisvara24 Урмаса Уйбомяэ, существует несколько причин роста популярности восточного направления. «К югу от Таллинна, например, в волости Раэ, а также к западу возможностей для новых девелоперских проектов стало меньше. В последние 10–15 лет там очень активно шло строительство, и хороших участков для проектов не хватает», - пояснил он.
В качестве второй причины Уйбомяэ привел непосильно высокие для многих семей цены на недвижимость в местах, где уже шло активное развитие недвижимости.
«У озера Харку, в Сауэ, Кейла или волости Раэ цены на новые квартиры и боксы в рядных домах уже схожи с ценами на недвижимость в столице. В жилых районах восточного направления цены на данный момент намного ниже», - добавил руководитель портала Kinnisvara24.
Данные портала Kinnisvara24 демонстрируют, что число предложений, касающихся новых девелоперских проектов, в Лоо, Кехра, Раазику и Аэгвийду за год выросло. Рост популярности жилых районов в восточном направлении подтверждает и тот факт, что в июне этого года в Estonian Golf & Country Club Golf Resort в Йыэляхтме пройдет первая эстонская ярмарка Elamumess. Там появится отдельная деревня на 12 современных домов, созданная ведущими эстонскими и зарубежными архитекторами.
Маклер бюро недвижимости Uus Maa Нелли Керде подчеркнула, что важным фактором в росте популярности восточного направления является хорошее железнодорожное сообщение с Таллинном и Тарту.
«Электрички значительно экономят время. В час пик дорога на машине от озера Харку до центра Таллинна занимает столько же, сколько на электричке из Кехра до Балтийского вокзала. В то же время в новом районе Kehrametsa Kodud по цене бокса в рядном доме в районе озера Харку можно получить пятикомнатный отдельно стоящий дом класса энергоэффективности A с территорией 2000 квадратных метров», - пояснила она.
Керде также привела в пример, что поездка на электричке из Арукюла до Балтийского вокзала занимает всего 26 минут, а на автомобиле до площади Виру можно доехать за 30 минут, что по времени и логистике сравнимо с районами Лаагри и Харку, что к западу от Таллинна.
«Раазику и Арукюла уже некоторое время набирали популярность среди покупателей недвижимости, то теперь им на пятки наступают также Лоо и Кехра», - отметила Керде. По словам маклера, эти волости с удовольствием принимают у себя девелоперов и вместе стремятся найти наилучшие решения для новых проектов.
«К сожалению, распространен стереотип, будто это неблагополучный промышленный регион. Я же, как бывший житель Кехра, могу заверить, что это миф», - подчеркнула Керде.