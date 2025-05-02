Вы удивитесь, когда узнаете, какое место в индексе свободы прессы занимает Эстония

Состояние свободы слова в мире самое плохое за всю историю, говорится в ежегодном индексе свободы прессы организации «Репортеры без границ», передает YLE.
Наиболее свободно пресса работает в Северной Европе. Норвегия, как и в прошлом году, занимает первое место.
Эстония впервые поднялась на второе место в рейтинге, следом идут Нидерланды, Швеция, Финляндия и Дания.
Украина заняла 61-е место, опустившись на одну позицию. Россия оказалась на 171-м месте, потеряв девять пунктов.
На последних позициях рейтинга, 178, 179 и 180, находятся Китай, Северная Корея и Эритрея.
Финляндия заняла пятое место в рейтинге в четвертый раз, хотя некоторые показатели улучшились. Например, наблюдаются улучшения в безопасности журналистов, снижении их преследования и самоцензуры.
Председатель финского отделения «Репортеров без границ» Кайус Ниеми призывает к действиям, чтобы Финляндия вновь стала лидером по свободе прессы. Финляндия долгое время удерживала первую позицию в рейтинге, но ситуация изменилась в 2017 году.
Ниеми подчеркивает, что свобода прессы нужна не только журналистам, но и всему обществу. «Мы все должны поддерживать свободное и фактическое распространение информации. Хотя некоторые материалы могут раздражать, важно, чтобы журналисты постоянно освещала события в обществе».
Эстония стала примером для Финляндии
В этом году Эстония впервые стала лидером по свободе прессы в Европейском союзе. По словам Ниеми, Эстония показывает пример, поскольку там журналистов преследуют меньше, чем в Финляндии. Ниеми отмечает, что у эстонцев сильная приверженность свободе прессы, которая может быть обусловлена соседством с Россией.
Трамп угрожает свободе прессы
США опустились на 57-е место в индексе свободы прессы, потеряв две позиции. Популистская политика президента Дональда Трампа и его нападки на прессу начинают сказываться на работе СМИ. Поляризация общества и преследование журналистов также влияют на медиасреду.
Свобода американских СМИ может ухудшиться при нынешнем правительстве. Ниеми отмечает, что эта тенденция уже проявляется в Европе и Северных странах, а ослабление свободы прессы в США может повлиять на Финляндию.
Слабая экономика угрожает свободной прессе
Индекс свободы прессы, составляемый с 2002 года, оценивает работу СМИ по пяти показателям. Финансовый показатель достиг рекордно низкого уровня: в 90% из 180 стран СМИ испытывают финансовые трудности.
Это вызвано концентрацией собственности, сокращением рекламодателей и спонсоров, а также отсутствием государственной поддержки. Традиционные медиа уступают технологическим гигантам, таким как Google и Meta.