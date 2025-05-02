CNN По данным разведки, Путин изменил планы войны в Украине

«Новые разведывательные данные, полученные США и западными чиновниками, указывают на то, что президент России Владимир Путин мог сместить свой непосредственный фокус на краткосрочные цели - такие как укрепление контроля над занятыми территориями и оживление испытывающей трудности экономики», - заявили несколько экспертов CNN.

По их словам, американская и западная разведка считают, что Путин начал верить в поворот ситуации в свою пользу и в то, что у него достаточно импульса и человеческих ресурсов для продолжения долгосрочной борьбы с Украиной с целью полного захвата страны.