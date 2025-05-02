Галстук-бабочка президента Тоомаса Хендрика Ильвеса продан на аукционе

Галстук, который Ильвес носил во время выступления на Европейском симпозиуме имени Уинстона Черчилля в Цюрихе в 2015 году и который можно увидеть в документальном фильме «Бунтарь с галстуком-бабочкой», был продан на аукционе снятых в кино памятных вещей, организованном в поддержку украинских спасателей, со стартовой ставкой в сто евро. Вместе с галстуком победитель получил постер фильма с автографами президента и режиссера Яана Тутсена.

До этого времени рекорд аукциона HÕFF принадлежал пряди волос персонажа Мярди, или Отта Сеппа, из фильма «Чужой 2: Возвращение Валдиса, часть 17», которую в фильме срезает Расмус Меривоо. На аукционе 2024 года за прядь заплатили 700 евро.

На церемонии открытия фестиваля на аукционе было продано пять комплектов предметов из новых эстонских фильмов.

За 325 евро продана папка со стихами Юхана Лийва из исторического триллера «Тень», кроме того, победитель получил бутылку опиума, в которую режиссер Яак Кильми и исполнитель главной роли Пяэру Оя разлили свой домашний алкоголь, и постер фильма с автографами задействованных в фильме актеров.

Губная гармошка из самого популярного в этом году эстонского художественного фильма «Фрэнк», на которой играет главный герой Пауль, также была продана за 325 евро, а покупатель также получил постер с автографами режиссера Тыниса Пилла и съемочной группы.

Иконка из фильма «Восемь лиц озера Бива», который в этом году получил семь премий Эстонии в области кино и телевидения и был номинирован на премию «Оскар», продана за 150 евро вместе с постером с автографом режиссера Марко Раада.

За 125 евро проданы золотые рейтузы и серьги, которые носили Анне Реэманн и Марет Ева Колдитс в фильме «Черная дыра», кроме того, победительница получила кинофутболку фильма и постер с автографом режиссера Мооники Сийметс.