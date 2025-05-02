В Пярнумаа началось строительство первой станции по производству зеленого газа

«Это уникальный для уезда проект - Пярнумаа, наряду с ветропарками и солнечными электростанциями, получит первую установку по производству зеленого газа. Идея возникла двадцать лет назад, план утвердили десять лет назад, и вот теперь началось строительство. Запуск намечен на весну следующего года. В дополнение к навозу будущая установка сможет принимать все биологически разлагаемые отходы, в том числе пищевые отходы Пярнумаа», - отметил Рауль Пеэтсон, руководитель входящей в концерн Infortar компании Halinga OÜ, одного из крупнейших молочных предприятий Эстонии.

Строительство станции в деревне Лангермаа Пярнуского уезда началось с земляных работ и заливки бетона для ферментаторов. Вскоре стартует строительство внешних сетей водоснабжения, канализации и электроснабжения, за которым последует возведение офисного здания, склада сырья и котельной. Монтаж технологических трубопроводов и оборудования начнется летом.

Проект финансируется за счет средств фонда восстановления Европейского союза NextGenerationEU, а завершатся строительные работы весной 2026 года. Общая стоимость проекта составляет 13,3 миллиона евро, из которых пять миллионов составляет поддержка Центра инвестиций в окружающую среду (SA Keskkonnainvesteeringute Keskus).