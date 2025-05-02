В Пярнумаа началось строительство первой станции по производству зеленого газа

По заказу Infortar один из крупнейших производителей зеленого газа в Германии - компания EnviTec Anlagenbau GmbH & Co KG - начала в Пярнумаа строительство первой станции, производящей зеленый газ из навоза и биологических отходов. Общая стоимость проекта составляет 13,3 миллиона евро.
«Это уникальный для уезда проект - Пярнумаа, наряду с ветропарками и солнечными электростанциями, получит первую установку по производству зеленого газа. Идея возникла двадцать лет назад, план утвердили десять лет назад, и вот теперь началось строительство. Запуск намечен на весну следующего года. В дополнение к навозу будущая установка сможет принимать все биологически разлагаемые отходы, в том числе пищевые отходы Пярнумаа», - отметил Рауль Пеэтсон, руководитель входящей в концерн Infortar компании Halinga OÜ, одного из крупнейших молочных предприятий Эстонии.
Строительство станции в деревне Лангермаа Пярнуского уезда началось с земляных работ и заливки бетона для ферментаторов. Вскоре стартует строительство внешних сетей водоснабжения, канализации и электроснабжения, за которым последует возведение офисного здания, склада сырья и котельной. Монтаж технологических трубопроводов и оборудования начнется летом.
Проект финансируется за счет средств фонда восстановления Европейского союза NextGenerationEU, а завершатся строительные работы весной 2026 года. Общая стоимость проекта составляет 13,3 миллиона евро, из которых пять миллионов составляет поддержка Центра инвестиций в окружающую среду (SA Keskkonnainvesteeringute Keskus).
Infortar вместе с партнерами вложил в станции по производству зеленого газа около 30 миллионов евро и уже запустил газовое производство в Ойсу в Ярвамаа, в Ильматсалу в Тартумаа и в Винни в Ляэне-Вирумаа. Крупнейшие потребители зеленого газа на сегодняшний день – предприятия общественного транспорта Тарту, Раквере и Пярну, а приобрести зеленый газ в качестве моторного топлива можно на газовых заправках по всей Эстонии.
Биогаз производят в основном из биоразлагаемых отходов, навоза, навозной жижи и пищевых отходов. После дополнительной переработки и очистки биогаза образуется биометан или зеленый газ, теплотворная способность которого аналогична природному газу.
Биометан - наиболее чистое и не выделяющее сажи топливо, которое можно использовать на транспорте. При сжигании биометана образуются только углекислый газ и пары воды.
Из годового объема навоза одной дойной коровы можно произвести 200 кг зеленого газа, чего достаточно для езды на расстояние в 5000 километров. В одном домохозяйстве за год образуется около 130 кг биологических отходов - из них можно получить достаточно зеленого газа, чтобы легковой автомобиль мог проехать 200 километров.
Halinga OÜ - один из крупнейших производителей молока в Эстонии и важный в регионе работодатель, трудоустраивающий более 70 человек. Поголовье молочного стада и молодняка в Halinga превышает 3000, а площадь обрабатываемых земель - 4500 гектаров. Весной прошлого года Infortar приобрел 51% акций Halinga - расположенного в Пярнумаа одного из крупнейших молочных предприятий Эстонии.