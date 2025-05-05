Скоро жители Эстонии начнут получать связанные с их здоровьем уведомления

Сейчас в Эстонии активно ведется рекламная кампания по информированию населения о необходимости своевременно вакцинироваться. О таких вещах важно напоминать, поскольку прививку от дифтерии-столбняка необходимо повторять каждые десять лет, а от клещевого энцефалита - каждые четыре года.

Более того, вакцинация от многих болезней состоит из нескольких этапов. Причем промежуток между первым и последним уколом может составлять от месяца до года (например, ВПЧ, ветрянка, гепатит B и пр.). В суматохе жизни, однако, легко забыть о том, что подошло время обновлять свои прививки. В Эстонии системы оповещения, которая напоминала бы человеку об этом, нет, и в ближайшее время не будет. Однако в скором времени заработает система оповещения о других важных связанных со здоровьем событий.