Скоро жители Эстонии начнут получать связанные с их здоровьем важные уведомления

Хотя Эстония известна своими дигитальными возможностями и услугами, в стране по-прежнему отсутствуют очень нужные технические решения. К примеру, жителям Эстонии не приходят электронные напоминания о повторной вакцинации или плановом осмотре ребенка. Вскоре, однако, это частично изменится.
Сейчас в Эстонии активно ведется рекламная кампания по информированию населения о необходимости своевременно вакцинироваться. О таких вещах важно напоминать, поскольку прививку от дифтерии-столбняка необходимо повторять каждые десять лет, а от клещевого энцефалита - каждые четыре года.