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Скоро жители Эстонии начнут получать связанные с их здоровьем важные уведомления

Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: Sander Ilvest Postimees

Хотя Эстония известна своими дигитальными возможностями и услугами, в стране по-прежнему отсутствуют очень нужные технические решения. К примеру, жителям Эстонии не приходят электронные напоминания о повторной вакцинации или плановом осмотре ребенка. Вскоре, однако, это частично изменится.

Сейчас в Эстонии активно ведется рекламная кампания по информированию населения о необходимости своевременно вакцинироваться. О таких вещах важно напоминать, поскольку прививку от дифтерии-столбняка необходимо повторять каждые десять лет, а от клещевого энцефалита - каждые четыре года. 

Более того, вакцинация от многих болезней состоит из нескольких этапов. Причем промежуток между первым и последним уколом может составлять от месяца до года (например, ВПЧ, ветрянка, гепатит B и пр.). В суматохе жизни, однако, легко забыть о том, что подошло время обновлять свои прививки. В Эстонии системы оповещения, которая напоминала бы человеку об этом, нет, и в ближайшее время не будет. Однако в скором времени заработает система оповещения о других важных связанных со здоровьем событий.

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