«Я попросила соседа перестать курить во дворе, и то, что произошло дальше, меня потрясло...»

Женщина рассказала о своей истории в соцсетях. По ее словам, раньше отношения с соседями были хорошими - до того момента, пока она вежливо не попросила соседа не курить прямо под окнами комнаты ее маленького сына. «Дым шел прямиком в детскую. Я просто обязана была сообщить им об этом», - объяснила она.