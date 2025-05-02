Пт, 2.05.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

«Я попросила соседа перестать курить во дворе, и то, что произошло дальше, меня потрясло...»

Перевод: rus.postimees.ee
Конфликт с соседями. Снимок иллюстративный.
Конфликт с соседями. Снимок иллюстративный. Фото: BearFotos / Shutterstock

Что делать, если соседи мешают вам спокойно жить, а любые попытки мирно договориться только усугубляют конфликт? Именно в такую ситуацию попала женщина, чья вполне разумная просьба вызвала волну мести со стороны соседей, пишет портал Kodu.

Женщина рассказала о своей истории в соцсетях. По ее словам, раньше отношения с соседями были хорошими - до того момента, пока она вежливо не попросила соседа не курить прямо под окнами комнаты ее маленького сына. «Дым шел прямиком в детскую. Я просто обязана была сообщить им об этом», - объяснила она. 

По ее словам, у соседей тоже есть маленький ребенок, но курение под окнами их, видимо, не беспокоит.

Комментарии

Ключевые слова

Наверх