Мать-одиночка отремонтировала квартиру, не потратив на это ни цента

«Все было сделано благодаря сотрудничеству с компаниями, - энергично рассказывает молодая мама. - Другого выбора у меня просто не было: я сейчас не могу позволить себе купить все это. Я не просто сижу дома - активно ищу работу, но пока не получилось устроиться. Конечно, детское пособие - это хорошо, но как на такую небольшую сумму купить все необходимое: еду, подгузники, одежду? Это невозможно. Пока не вернулась к работе по специальности с полной занятостью, сотрудничаю с брендами по бартеру и посвящаю себя воспитанию ребенка».