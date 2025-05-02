ФОТО В Таллинне пожилая женщина попала под автобус

В пятницу, 2 мая, около 14:00 в Facebook-группе «EZ-дуны!» был опубликован пост о ДТП в Таллинне: на перекрестке Мустамяэ-теэ и А. Х. Таммсааре-теэ пожилая женщина попала под автобус.
По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны (PPA) Барбары Лутс, в 13:53 в полицию поступило сообщение, что на А. Х. Таммсааре-теэ в районе Мустамяэ городской автобус наехал на 81-летнюю женщину.
«Скорая помощь доставила пострадавшую в больницу. 53-летняя женщина, управлявшая автобусом, была трезва. Точные обстоятельства происшествия выясняются», - добавила она.