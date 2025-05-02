Змея на два часа парализовала движение скоростных поездов в Японии

Высокоскоростной поезд «Синкансэн». Фото: AFP

Метровая змея обвилась вокруг воздушной линии электропередач, замкнув электросеть. Судя по сообщениям, она заползла на столб и погибла, пытаясь проползти по проводам, находящимся под высоким напряжением.

Инцидент произошел в среду, 30 апреля, около пяти вечера между станциями «Майбара» и «Гифу-Хасима», сообщает Kyodo.

По словам пассажиров, в поездах продолжало работать электричество, в том числе свет и кондиционеры, однако сами поезда не ходили.

Как пишет Kyodo, у автоматов по продаже билетов на станциях в Токио скопились большие очереди. Движение поездов восстановили около 7 вечера.

В Японии проходит так называемая Золотая неделя, объединяющая сразу четыре национальных праздника, из-за этого аэропорты, вокзалы и другие транспортные узлы особенно загружены.

Высокоскоростной поезд «Синкансэн». Фото: Getty Images

«Синкансэн» - сеть высокоскоростных железных дорог в Японии; первая линия была открыта между Токио и Осакой 1 октября 1964 года к летней Олимпиаде.

Япония стала первой страной в мире, которая запустила регулярное скоростное сообщение: на фоне успеха «синкансэнов» в 1981 году появилась первая линия французских скоростных поездов TGV между Парижем и Лионом.

«Синкансэны» всегда славились своим комфортом и пунктуальностью.

«Я пользуюсь синкансэном несколько раз в месяц, но это первый раз, когда я столкнулся с приостановкой движения из-за отключения электричества», - сказал Kyodo 46-летний Сатоси Тагава.