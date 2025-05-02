Табак и права женщин: президент Карис провозгласил два закона

Закон о поправках к Закону о табаке запрещает продажу в Эстонии нагреваемых табачных изделий с различными вкусами и запахами с 31 января 2026 года.

Были добавлены термин «нагреваемый табачный продукт» и требования к его составу, маркировке и упаковке. Согласно директиве ЕС, действующие отступления в отношении разрешения различных вкусов и маркировки упаковки для нагреваемых табачных изделий будут отменены на всей территории ЕС.

К нагреваемым табачным изделиям будут применяться те же требования к маркировке и предупреждению о вреде для здоровья, что и к сигаретам. Маркировка должна будет включать визуальные предупреждения и информацию о вреде для здоровья.

В соответствии с Законом о присоединении к Факультативному протоколу к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и утверждении поправки к статье 20(1) Конвенции, Эстония присоединяется к Факультативному протоколу к Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Это будет способствовать продвижению гендерного равенства и эффективной реализации прав женщин как в Эстонии, так и на международном уровне.

Присоединение Эстонии к Конвенции позволяет частным лицам и организациям подавать жалобы в Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин на нарушения прав, изложенных в Конвенции. В случае постоянных нарушений прав женщин Комитет может инициировать расследования по собственной инициативе и давать рекомендации государствам-участникам по обеспечению прав, изложенных в Конвенции, и улучшению ситуации.