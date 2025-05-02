Евросоюз оштрафовал популярную социальную сеть на полмиллиарда евро

Ирландская комиссия по защите данных изучала деятельность TikTok по поручению Европейского союза в течение четырех лет. Она установила, что передача данных платформой в Китай нарушила строгие правила ЕС по защите данных.

Компания признала, что личные данные европейских пользователей были доступны китайским сотрудникам.

По мнению комиссии, TikTok не смог доказать, что личные данные европейских пользователей защищены в соответствии с законами ЕС.

Комиссия также ввела санкции против TikTok за отсутствие прозрачности перед пользователями относительно того, куда отправляются их личные данные, и обязала исправить ситуацию в течение полугода.