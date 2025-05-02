Почти тысяча человек воспользовалась возможностью бесплатных тренировок по бегу

Самая большая радость возникла из маленьких шагов: примерно половина участников впервые пришли на беговую тренировку на оздоровительных тропах. Правильная техника, поддержка тренера и хорошая компания показали, что бег может быть гораздо проще и приятнее, чем кажется на первый взгляд.

Тренировки проходили по всей Эстонии – от Кярдла и Курессааре до Нарвы и Выру. Участников обучали опытные тренеры и спортсмены, среди которых, например, Роман Фости, Тоомас Тарм, Маргус Пирксаар, Ану Пийроя, Майле Мангуссон, Леонид Лацепов, Берт Типпи, Райдо Рянкель, Инга Кре и многие другие, которые делились практическими советами и собственным опытом. Самая большая беговая группа – 31 человек – участвовала в тренировке в Йыхви под руководством Кайсы Кукк.

«Важно не то, с какой скоростью ты бежишь, а то, что ты выходишь на пробежку каждую неделю. Именно так появляется регулярность, и шаг за шагом выстраивается более прочная основа как для физического, так и для психического здоровья. Бег - очень популярное увлечение, и число бегунов на тропах постоянно растет. Я очень надеюсь, что благодаря неделе бега этот энтузиазм будет распространяться дальше и приведет еще больше людей на оздоровительные тропы Эстонии», – прокомментировал только что завершивший Лондонский марафон Роман Фости.