Почти тысяча человек воспользовалась возможностью бесплатных тренировок по бегу

На 89 бесплатных тренировках и опытные любители бега, и начинающие смогли испытать себя, изучить правильную технику или просто порадоваться движению.
Самая большая радость возникла из маленьких шагов: примерно половина участников впервые пришли на беговую тренировку на оздоровительных тропах. Правильная техника, поддержка тренера и хорошая компания показали, что бег может быть гораздо проще и приятнее, чем кажется на первый взгляд.
Тренировки проходили по всей Эстонии – от Кярдла и Курессааре до Нарвы и Выру. Участников обучали опытные тренеры и спортсмены, среди которых, например, Роман Фости, Тоомас Тарм, Маргус Пирксаар, Ану Пийроя, Майле Мангуссон, Леонид Лацепов, Берт Типпи, Райдо Рянкель, Инга Кре и многие другие, которые делились практическими советами и собственным опытом. Самая большая беговая группа – 31 человек – участвовала в тренировке в Йыхви под руководством Кайсы Кукк.
«Важно не то, с какой скоростью ты бежишь, а то, что ты выходишь на пробежку каждую неделю. Именно так появляется регулярность, и шаг за шагом выстраивается более прочная основа как для физического, так и для психического здоровья. Бег - очень популярное увлечение, и число бегунов на тропах постоянно растет. Я очень надеюсь, что благодаря неделе бега этот энтузиазм будет распространяться дальше и приведет еще больше людей на оздоровительные тропы Эстонии», – прокомментировал только что завершивший Лондонский марафон Роман Фости.
«Популярность недели бега растет с каждым годом, и, по словам тренеров, на тренировки приходит все больше начинающих любителей бега. Благодаря наставникам, для многих людей бег становится проще и осознаннее, – сказал руководитель SA Eesti Terviserajad Ассар Йыпера. - Неделя бега этого года показала, что тренировки приносят пользу как тем, кто впервые знакомится с техникой бега, так и любителям, занимающимся бегом регулярно. Надеемся, что полученные советы пригодятся участникам и на осеннем Swedbank Таллиннском марафоне».
Если на этой неделе бега не получилось поучаствовать, не беда. На сайте эстонских оздоровительных троп www.terviserajad.ee можно найти бесплатные обучающие видео по бегу и рекомендации по тренировкам, которые помогут начать свой путь к активному образу жизни в любое удобное время.
Ни один шаг не бывает слишком маленьким. Найдите свой ритм и радость движения - увидимся на оздоровительной тропе!
В Эстонии более 130 обустроенных оздоровительных троп общей протяженностью свыше 1100 километров. Тропы снабжены картами и указателями, а рядом с ними располагаются спортивные площадки, велосипедные маршруты и памп-треки. SA Eesti Terviserajad была основана в 2005 году при сотрудничестве Merko, Swedbank и Enefit. За 20 лет в развитие сетки оздоровительных троп вложено более 8,5 миллиона евро, а благодаря поддержке государства, местных самоуправлений и фондов Европейского союза эти инвестиции превысили 65 миллионов евро.