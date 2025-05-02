Глебова заявила, что не согласна с обвинениями в коррупции

«Спасибо, друзья, за огромное количество слов поддержки. С подозрениями не согласна. Детальных комментариев на данный момент дать не могу», - написала она в соцсети Instagram.

Согласно предварительному подозрению, руководитель спортивного центра принимала решения в отношении связанного с ней НКО и заключала с этой организацией договоры на использование залов и площадок центра. Руководителю также предъявлено подозрение в мошенническом получении льготы: по версии следствия, она предоставила в Фонд спортивной подготовки и информации ложные сведения о тренерской работе.