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Глебова заявила, что не согласна с обвинениями в коррупции

Елена Глебова.
Елена Глебова. Фото: Eero Vabamägi

На прошлой неделе стало известно, что сотрудники Бюро по расследованию коррупционных преступлений Центральной криминальной полиции предъявили руководителю ледового холла «Тондираба» Елене Глебовой (Центристская партия) подозрение в коррупции. Теперь происходящее кратко прокомментировала и сама обвиняемая.

«Спасибо, друзья, за огромное количество слов поддержки. С подозрениями не согласна. Детальных комментариев на данный момент дать не могу», - написала она в соцсети Instagram.

Согласно предварительному подозрению, руководитель спортивного центра принимала решения в отношении связанного с ней НКО и заключала с этой организацией договоры на использование залов и площадок центра. Руководителю также предъявлено подозрение в мошенническом получении льготы: по версии следствия, она предоставила в Фонд спортивной подготовки и информации ложные сведения о тренерской работе.

Хотя расследование все еще продолжается, Таллиннская горуправа прекратила трудовые отношения с бывшей фигуристкой.

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