Насколько дорогое жилье вы можете себе позволить? Поможет простое правило

​По словам Ребане, возможности и обязательства у каждого человека разные, но в целом молодому человеку без существующих пока финансовых обязательств можно воспользоваться простым эмпирическим правилом.

«Если вы планируете купить свое первое жилье с помощью кредита, то на это должно уйти до пяти лет чистого дохода. Если на ваш банковский счет ​ежемесячно поступает 2000 евро или 24 000 евро в год, то для покупки жилья вы можете рассчитывать на сумму до 120 000 евро. Если вы живете с партнером, то такой же расчет можно сделать и для вас двоих», - объяснил он.

Если вы берете кредит в сумме 120 000 евро на 30 лет с десятипроцентным самофинансированием, то ежемесячный платеж по кредиту составит около 500 евро. С таким бюджетом в настоящее время можно купить, например, однокомнатную квартиру площадью около 22 квадратных метров в новостройке в центре Таллинна или недалеко от него. Или купить на вторичном рынке в Мустамяэ отремонтированную трехкомнатную квартиру площадью до 50 квадратных метров.

За покупкой жилья часто следует покупка автомобиля. По словам Ребане, если при покупке жилья можно рассчитывать на доход до пяти лет, то при покупке автомобиля - максимум на годовой доход.