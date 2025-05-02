ГРАФИК В субботу цена на электроэнергию будет отрицательной в течение нескольких часов

В Латвии и Литве цена на электроэнергию в субботу такая же, как в Эстонии, тогда как в Финляндии средняя стоимость составляет всего 0,99 евро за мегаватт-час. Самая высокая цена в системе Nord Pool зафиксирована в Польше - 68,40 евро за мегаватт-час.

В Эстонии больше всего за электроэнергию придется заплатить в субботу вечером с 20:00 до 21:00 - 100,87 евро за мегаватт-час. Самая низкая цена ожидается с 13:00 до 14:00 - тогда стоимость опустится до минус 2,66 евро. С 12:00 до 16:00 цена на электроэнергию будет отрицательной.

На бирже Nord Pool в ценовом регионе Эстонии средняя цена на электроэнергию в апреле текущего года составила 73,25 евро за мегаватт-час, что на 21,3 процента выше, чем в апреле 2024 года, когда средняя месячная цена составляла 60,39 евро. По сравнению с мартом этого года биржевая цена на электроэнергию снизилась на 18,8 процента.