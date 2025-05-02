Бывший глава КаПо: для российских спецслужб насилие больше не является табу – и это очень тревожно

В преддверии празднования Дня Победы в России из Нарвы начали поступать тревожные известия. После объявления о планах разместить в черте города военную базу Сил обороны Эстонии мэр Нарвы Катри Райк получила угрозу убийством, а в центре города подвергся нападению местный инспектор по охране объектов старины - его обвинили в фальсификации истории.

В преддверии 9 мая возникает закономерный вопрос: может ли ситуация с безопасностью в Нарве еще больше обостриться? «Я думаю, что пока нет», - отметил Синисалу, добавив, что не стал бы связывать недавние инциденты с какой-либо широкой тенденцией.

«Всякое случается, эмоции зашкаливают. Если говорить о Нарве в целом, то она незаслуженно часто оказывается в негативном свете. Там постоянно ищут конфликт, которого зачастую нет», - пояснил он и добавил, что жители Нарвы устали от навязчивых вопросов вроде: «Встретили бы вы российские войска с распростертыми объятиями?»

По его словам, новая тема, будоражащая общественность в Нарве, - это проект строительства военной базы. Местные жители выступают против, но, по мнению Синисалу, подобное неприятие возможно в любом регионе. «Это решение, продиктованное внутренней логикой Сил обороны. И всегда найдутся те, кто считает военное присутствие угрозой. Это могло бы произойти не в Нарве, а, например, в Выру», - отметил он.