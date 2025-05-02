Бывший глава КаПо: для российских спецслужб насилие больше не является табу – и это очень тревожно

Бывший гендиректор КаПо Арнольд Синисалу в эфире передачи Kuku pärastlõuna на радиостанции Kuku заявил, что, несмотря на недавние инциденты в Нарве, он не считает, что ситуация там может серьезно обостриться накануне 9 мая. В то же время он подчеркнул, что, учитывая все более дерзкие действия российских спецслужб, в будущем нельзя исключать никакие сценарии.
В преддверии празднования Дня Победы в России из Нарвы начали поступать тревожные известия. После объявления о планах разместить в черте города военную базу Сил обороны Эстонии мэр Нарвы Катри Райк получила угрозу убийством, а в центре города подвергся нападению местный инспектор по охране объектов старины - его обвинили в фальсификации истории.
В преддверии 9 мая возникает закономерный вопрос: может ли ситуация с безопасностью в Нарве еще больше обостриться? «Я думаю, что пока нет», - отметил Синисалу, добавив, что не стал бы связывать недавние инциденты с какой-либо широкой тенденцией.
«Всякое случается, эмоции зашкаливают. Если говорить о Нарве в целом, то она незаслуженно часто оказывается в негативном свете. Там постоянно ищут конфликт, которого зачастую нет», - пояснил он и добавил, что жители Нарвы устали от навязчивых вопросов вроде: «Встретили бы вы российские войска с распростертыми объятиями?»
По его словам, новая тема, будоражащая общественность в Нарве, - это проект строительства военной базы. Местные жители выступают против, но, по мнению Синисалу, подобное неприятие возможно в любом регионе. «Это решение, продиктованное внутренней логикой Сил обороны. И всегда найдутся те, кто считает военное присутствие угрозой. Это могло бы произойти не в Нарве, а, например, в Выру», - отметил он.
Синисалу выразил обеспокоенность все более дерзким поведением российских спецслужб. Если ранее их деятельность ограничивалась пропагандой в соцсетях или надписями на стенах, то теперь методы становятся все агрессивнее.
«Для российских спецслужб насилие больше не является табу - и это крайне тревожно. К сожалению, сегодня уже нельзя исключать ни один сценарий», - сказал он. В подтверждение своих слов он сослался на публикацию в Newsweek, согласно которой Россия якобы составляет список влиятельных европейцев, выступающих против ее политики.
«Что из этого выйдет - неизвестно. И всегда ли мы сможем узнать правду, если тот или иной человек погибнет в “несчастном случае” - действительно ли это был несчастный случай или к этому приложила руку Россия?» - задался он вопросом.
Что назвал Синисалу самой большой угрозой для Эстонии на сегодняшний день и можно ли, глядя на пример Германии, предположить, что угроза безопасности порой может скрываться и в нашей внутренней политике - слушайте в передаче!