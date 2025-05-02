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Прокуратура: в доме призрения могли неправомерно распоряжаться средствами подопечных

По данным Лыунаской окружной прокуратуры, расследуется инцидент, произошедший в расположенном в Вийратси Вильяндиском доме призрения.
По данным Лыунаской окружной прокуратуры, расследуется инцидент, произошедший в расположенном в Вийратси Вильяндиском доме призрения. Фото: Elmo Riig

Лыунаская окружная прокуратура начала расследование возможного мошенничества в доме призрения в Вийратси. «Уголовное производство начато по статье о компьютерном мошенничестве», - сообщила прокурор Майкен Мардим, подтвердив информацию Sakala о возможном злоупотреблении чужими средствами в муниципальном учреждении.

Прокурор сообщила, что в рамках уголовного дела сейчас установлены двое потерпевших. Есть основания полагать, что их имуществом могли воспользоваться незаконно, то есть в их отношении могли совершить преступление. «Поскольку обстоятельства еще выясняются, пока никому не предъявлено подозрение», - добавила она.

Мардим пояснила, что цель расследования - выяснить, кто виноват в пропаже денег подопечных. «В ходе следствия также будут установлены точное число потерпевших, размер причиненного ущерба и другие важные обстоятельства. Кроме того, будет дана оценка возможной ответственности учреждения, предоставляющего услуги по уходу», - добавила она.

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