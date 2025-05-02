Прокуратура: в доме призрения могли неправомерно распоряжаться средствами подопечных

Лыунаская окружная прокуратура начала расследование возможного мошенничества в доме призрения в Вийратси. «Уголовное производство начато по статье о компьютерном мошенничестве», - сообщила прокурор Майкен Мардим, подтвердив информацию Sakala о возможном злоупотреблении чужими средствами в муниципальном учреждении.
Прокурор сообщила, что в рамках уголовного дела сейчас установлены двое потерпевших. Есть основания полагать, что их имуществом могли воспользоваться незаконно, то есть в их отношении могли совершить преступление. «Поскольку обстоятельства еще выясняются, пока никому не предъявлено подозрение», - добавила она.