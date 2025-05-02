На Землю падает советская межпланетная станция «Космос-482» весом в полтонны

Венерианская станция была запущена с космодрома «Байконур» рано утром 31 марта 1972 года. Она была дублером другой станции, и обе они запускались в рамках программы «Венера-8». Оба аппарата полностью совпадали по аппаратуре и характеристикам.

Такие дублирующие пуски практиковались для того, чтобы повышать вероятность успеха во время межпланетных исследований.

Запускали их ракетами «Молния М» - одного семейства с «Союзом», но увеличенными на одну ступень, чтобы выводить более тяжелые аппараты на более высокие орбиты.

«Венера-8», запущенная на четыре дня раньше, отправилась к месту назначения и полностью выполнила программу исследования планеты, а ее дублер потерпела аварию и осталась на орбите Земли.

Авария

Первые три ступени ракеты-носителя отработали штатно, обеспечив выведение головного блока на опорную околоземную орбиту, с которой потом межпланетные станции стартовали к цели.

Однако на межпланетную траекторию станция не вышла вследствие аварии разгонного блока, который «не дотянул» - прекратил работать раньше положенного.

После этого станция и получила кодовое название «Космос-482» - под этим названием в СССР маскировали некоторые неудачные пуски, делая вид, что это было успешное выведение на орбиту космического аппарата.