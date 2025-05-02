В вопросе покупки электромобиля для жителей Эстонии цена важнее окружающей среды

Если в целом преимуществами электромобилей считаются их экологичность и тишина, то недавнее исследование банка Citadele показало, что жителя Эстонии приобрести электромобиль скорее мотивируют финансовые аргументы, а забота об экологии не является весомым аргументом.
Банк Citadele поинтересовался у жителей стран Балтии, каковы главные причины, которые мотивировали бы их отдать предпочтение электромобилю. Выяснилось, что наиболее значимую роль в выборе играла бы более дешевая в сравнении со стоимостью топлива зарядка. За этим аргументом следует наличие государственных пособий.
«То обстоятельство, что зарядка автомобиля обходится дешевле топлива, привели в качестве аргумента 33% жителей Эстонии. Подобную тенденцию можно заметить также в Латвии (30%) и Литве (37%). Кроме того, респонденты сочли важным большую экономичность электромобиля в долгосрочной перспективе - на это указали 17% респондентов из Эстонии. Меньшая потребность в ремонте и более низкие процентные ставки на кредит или лизинг мотивацией являлись для 16% и 15% жителей Эстонии соответственно», - сказал руководитель Citadele Leasing Райнер Моппель.
«Любопытно то, что в этом случае мы интересовались у людей их персональной мотивацией при покупке электромобиля. Два же года назад мы проводили исследование более общего характера и хотели знать, что люди считают главными положительными аспектами электромобилей в целом. Тогда респонденты с большим перевесом отмечали именно фактор заботы об экологии», - отметил Моппель. В общей сложности 44% жителей Эстонии, согласно проведенному в 2023 году опросу, считали, что важнейшим положительным качеством электромобилей является то, что они не загрязняют воздух и берегут природу. Столько же (44%) респондентов посчитали важнейшим положительным качеством произведение меньшего уровня шума.
Согласно недавнему опросу Citadele, только 12% жителей Эстонии указали в качестве фактора, который побудил бы лично их отдать предпочтение электромобилю, экологический аспект. В то же время он является значимым для 25% жителей Литвы и 14% жителей Латвии. Аналогичным образом на второй план отошло и отсутствие шума - в Эстонии на это в качестве причины для покупки электромобиля указал лишь каждый десятый респондент.
Решающую роль по-прежнему играло предлагаемое государством пособие на покупку электромобиля, хотя в Эстонии Центр инвестиций в окружающую среду прекратил предлагать его 21.03.2025 в связи с исчерпанием бюджета. Важность государственного пособия отметили 27% жителей Эстонии, в то время как в Латвии и Литве этот показатель составил 30% и 41% соответственно. К сожалению, на сайте Центра инвестиций в окружающую среду указано, что, по имеющейся информации, не существует планов по повторному открытию программы и в разработке не находятся другие подобные меры. «Теперь придется изыскивать другие возможности и льготы для финансирования автомобиля. Например, Citadele предлагает на лизинг электромобилей более низкую ставку», – отметил Моппель.
В Эстонии также растут скептические настроения - целых 29% респондентов сообщили, что ничто не мотивирует их приобрести электромобиль. В Латвии этот показатель составляет всего 9%, а в Литве - 7%. По словам Моппеля, несмотря на то, что по-прежнему заметны чувствительность потребителей к ценам и желание оптимизировать расходы, высокий показатель безразличия в Эстонии указывает в том числе и на то, что общественной позиции по вопросу электромобилей еще предстоит созреть.
«На финансовый аспект при покупке электромобиля, по всей вероятности, в значительной степени будет влиять автоналог, делающий более выгодной покупку электромобилей. В то же время, согласно статистике, это скорее мотивирует людей чаще выбирать гибридные автомобили, поскольку их покупка, как правило, обходится дешевле в сравнении с покупкой электромобилей. В марте из всех новых проданных в Эстонии машин доля электромобилей составила 8,5%, а гибридных автомобилей - 65%. В это время в Европе в первом квартале относительные числа были соответственно 15,2% и 35,5%» - сказал представитель Citadele.