В вопросе покупки электромобиля для жителей Эстонии цена важнее окружающей среды

Банк Citadele поинтересовался у жителей стран Балтии, каковы главные причины, которые мотивировали бы их отдать предпочтение электромобилю. Выяснилось, что наиболее значимую роль в выборе играла бы более дешевая в сравнении со стоимостью топлива зарядка. За этим аргументом следует наличие государственных пособий.

«То обстоятельство, что зарядка автомобиля обходится дешевле топлива, привели в качестве аргумента 33% жителей Эстонии. Подобную тенденцию можно заметить также в Латвии (30%) и Литве (37%). Кроме того, респонденты сочли важным большую экономичность электромобиля в долгосрочной перспективе - на это указали 17% респондентов из Эстонии. Меньшая потребность в ремонте и более низкие процентные ставки на кредит или лизинг мотивацией являлись для 16% и 15% жителей Эстонии соответственно», - сказал руководитель Citadele Leasing Райнер Моппель.

«Любопытно то, что в этом случае мы интересовались у людей их персональной мотивацией при покупке электромобиля. Два же года назад мы проводили исследование более общего характера и хотели знать, что люди считают главными положительными аспектами электромобилей в целом. Тогда респонденты с большим перевесом отмечали именно фактор заботы об экологии», - отметил Моппель. В общей сложности 44% жителей Эстонии, согласно проведенному в 2023 году опросу, считали, что важнейшим положительным качеством электромобилей является то, что они не загрязняют воздух и берегут природу. Столько же (44%) респондентов посчитали важнейшим положительным качеством произведение меньшего уровня шума.