Инвестиции в оборонную промышленность: такой темп в последний раз наблюдался во времена холодной войны

По мере того как мир движется в сторону все большей геополитической нестабильности, обеспечение военной безопасности стало первоочередной задачей. В 2024 году глобальные расходы на вооруженные силы достигли рекордных 2,7 триллиона долларов США - на 9,4 процента больше, чем годом ранее, что стало самым значительным годовым ростом с конца холодной войны.
Свои военные расходы увеличили все 15 стран с крупнейшими оборонными бюджетами, однако вклад Европы в рост глобальных затрат на оборону в этом году оказался особенно значительным - расходы континента превысили уровень конца холодной войны.