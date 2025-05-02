Инвестиции в оборонную промышленность: такой темп в последний раз наблюдался во времена холодной войны

Свои военные расходы увеличили все 15 стран с крупнейшими оборонными бюджетами, однако вклад Европы в рост глобальных затрат на оборону в этом году оказался особенно значительным - расходы континента превысили уровень конца холодной войны.

Рост европейских оборонных бюджетов отражает не только военную напряженность вокруг Украины, но и более широкий тревожный фон, связанный с обеспокоенностью по поводу стратегической независимости и быстро развивающихся угроз. По данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), в 2024 году военные расходы Европы выросли на 17% и достигли 693 миллиардов долларов. Военные траты России, связанные с войной, уже третий год подряд находятся под сильным давлением: они увеличились на 38%, составив 149 миллиардов долларов, или 7,1% ВВП страны. Украина, реагируя на агрессию, потратила 64,7 миллиарда долларов - 34% своего ВВП, что стало самым высоким показателем военной нагрузки в мире.