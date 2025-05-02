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Инвестиции в оборонную промышленность: такой темп в последний раз наблюдался во времена холодной войны

Наземная роботизированная система Droid TW 12.7 была представлена 8 апреля 2025 года в Киеве во время демонстрации украинского оборонного снаряжения в рамках визита бельгийской делегации.
Наземная роботизированная система Droid TW 12.7 была представлена 8 апреля 2025 года в Киеве во время демонстрации украинского оборонного снаряжения в рамках визита бельгийской делегации. Фото: Danylo Antoniuk / Ukrinform / SIPA / Scanpix

По мере того как мир движется в сторону все большей геополитической нестабильности, обеспечение военной безопасности стало первоочередной задачей. В 2024 году глобальные расходы на вооруженные силы достигли рекордных 2,7 триллиона долларов США - на 9,4 процента больше, чем годом ранее, что стало самым значительным годовым ростом с конца холодной войны.

Свои военные расходы увеличили все 15 стран с крупнейшими оборонными бюджетами, однако вклад Европы в рост глобальных затрат на оборону в этом году оказался особенно значительным - расходы континента превысили уровень конца холодной войны.

Рост европейских оборонных бюджетов отражает не только военную напряженность вокруг Украины, но и более широкий тревожный фон, связанный с обеспокоенностью по поводу стратегической независимости и быстро развивающихся угроз. По данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), в 2024 году военные расходы Европы выросли на 17% и достигли 693 миллиардов долларов. Военные траты России, связанные с войной, уже третий год подряд находятся под сильным давлением: они увеличились на 38%, составив 149 миллиардов долларов, или 7,1% ВВП страны. Украина, реагируя на агрессию, потратила 64,7 миллиарда долларов - 34% своего ВВП, что стало самым высоким показателем военной нагрузки в мире.

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