«Альтернативу для Германии» объявили экстремистской организацией

Федеральная служба по защите конституции Германии в пятницу объявила национал-популистскую партию «Альтернатива для Германии» экстремистской организацией, угрожающей демократии в стране.
Поскольку АдГ причислена к экстремистским организациям, властям страны станет проще следить за ней, в том числе собирать конфиденциальную информацию, прослушивать разговоры и перехватывать сообщения.
«Концепция народа, основанная на этническом происхождении, которая доминирует в партии, несовместима с демократическим строем, — говорится в заявлении Федеральной службы (или Бюро) по защите конституции. — Она ведет к отстранению определенных групп населения от равноправного участия в жизни общества, противоречащему конституции обращению с ними и, таким образом, перевода их в юридически более низкий статус».
Бюро пояснило, что АдГ не считает полноценными гражданами Германии граждан с корнями в преимущественно мусульманских странах.
Политики «Альтернативы» выступают за сокращение доли иммигрантов в немецком обществе, называя это словом «ремиграция». Оппоненты обвиняют их в том, что они фактически призывают к депортациям, но они отвергают эти обвинения.
«Альтернатива для Германии» на последних выборах Бундестага в феврале этого года заняла второе место после блока ХДС/ХСС, а сейчас, по некоторым (но не всем) опросам, делит с ним первое место по популярности среди избирателей или даже опережает его.
Сопредседатели АдГ Алис Вайдель и Тино Крупалла заявили, что решение Бюро по защите конституции принято по политическим мотивам и является серьезным ударом по демократии в Германии.
Пресса предполагает, что партия постарается оспорить решение в суде.
До сих пор «Альтернатива» в целом была под наблюдением как подозреваемая в экстремизме, а официально в категорию экстремистских организаций Бюро по защите конституции ранее зачислило ее организации в трех восточных землях.
Теперь же правоэкстремистской объявлена вся партия, и это первый такой случай в истории Германии.
Досье на тысяче страниц
Федеральное Бюро по защите конституции Германии занимается контрразведкой и обеспечением внутренней безопасности, в том числе борьбой с терроризмом и экстремизмом.
По информации, имеющейся у немецкой общественной вещательной компании ARD, решение Бюро основано на докладе объемом около тысячи страниц. В нем собраны разные случаи нарушения или отрицания членами «Альтернативы» конституционных демократических норм.
Несмотря на зачисление в разряд экстремистских организаций, речь о запрете деятельности «Альтернативы» пока не идет. Во всяком случае, Бюро по защите конституции не имеет на это права: такое решение может принять только конституционный суд с одобрения парламента. Но этот шаг Бюро может подтолкнуть других политиков к тому, чтобы с новой энергией потребовать запрета партии.
С таким призывом уже выступила, например, заместительница главы Социал-демократической партии Германии Серпиль Мидьятли. Но сам председатель партии, уходящий канцлер Олаф Шольц, осторожно посоветовал соратникам не торопиться.
«Я считаю, такие вещи нельзя делать в спешке. Я против рефлекторных действий», — цитирует Шольца издание Politico.
Отгорожены «брандмауэром», поддержаны трампистами
Вице-спикер Бундестага, депутат от ХДС/ХСС Андреа Линдхольц заявила, что к «Альтернативе», как к партии, объявленной экстремистской, должно быть иное отношение, чем к другим политическим объединениям.
Так, по мнению Линдхольц, теперь «немыслимо», чтобы «Альтернатива» получила места председателей какого-то количества комитетов Бундестага — хотя она имеет на это право как партия со второй по размеру фракцией в парламенте — 152 из 630 депутатов.
Все основные партии Германии принципиально отказываются вступать в коалиции с АдГ как в Бундестаге, так и в парламентах земель — это называется принципом «брандмауэра», разделительной стены, защищающей от огня.
После февральских выборов лидеры «Альтернативы» заявляли, что политика «брандмауэра» теперь должна уйти в прошлое, потому что за них проголосовал каждый пятый немецкий избиратель. Но ведущие партии от своего принципа не отказались, и победитель выборов, блок ХДС/ХСС, сформировал коалицию с Социал-демократической партией. На следующей неделе Бундестаг утвердит канцлером лидера ХДС/ХСС Фридриха Мерца.
К «Альтернативе» с симпатией относятся члены команды президента США Дональда Трампа. Вице-президент Джей Ди Вэнс в феврале, после своей нашумевшей речи на Мюнхенской конференции и за девять дней до выборов Бундестага, встретился с Алис Вайдель и заявил, что политику «брандмауэра» следует отменить, и что в Европе ущемляют свободу слова.
Илон Маск в те же дни организовал беседу с Вайдель в прямом эфире в своей соцсети X и призвал немцев голосовать за «Альтернативу».