«Альтернативу для Германии» объявили экстремистской организацией

Поскольку АдГ причислена к экстремистским организациям, властям страны станет проще следить за ней, в том числе собирать конфиденциальную информацию, прослушивать разговоры и перехватывать сообщения.

«Концепция народа, основанная на этническом происхождении, которая доминирует в партии, несовместима с демократическим строем, — говорится в заявлении Федеральной службы (или Бюро) по защите конституции. — Она ведет к отстранению определенных групп населения от равноправного участия в жизни общества, противоречащему конституции обращению с ними и, таким образом, перевода их в юридически более низкий статус».

Бюро пояснило, что АдГ не считает полноценными гражданами Германии граждан с корнями в преимущественно мусульманских странах.

Политики «Альтернативы» выступают за сокращение доли иммигрантов в немецком обществе, называя это словом «ремиграция». Оппоненты обвиняют их в том, что они фактически призывают к депортациям, но они отвергают эти обвинения.

«Альтернатива для Германии» на последних выборах Бундестага в феврале этого года заняла второе место после блока ХДС/ХСС, а сейчас, по некоторым (но не всем) опросам, делит с ним первое место по популярности среди избирателей или даже опережает его.

Сопредседатели АдГ Алис Вайдель и Тино Крупалла заявили, что решение Бюро по защите конституции принято по политическим мотивам и является серьезным ударом по демократии в Германии.

Пресса предполагает, что партия постарается оспорить решение в суде.