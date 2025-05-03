Не пропустите: в Таллинне пройдут большая ярмарка и открытие футбольной площадки

В воскресенье, 11 мая с 10:00 до 16:00 в прибрежном парке на Штромке пройдет большая ярмарка. На ярмарке можно будет купить рыбную продукцию и фермерские товары, ягоды, мед, сладости, а также одежду, аксессуары и игрушки. Посетителей ждет вкусная еда, и детей – аттракционы.

В тот же день в 12:00 состоится официальное открытие футбольной площадки на Штромке при сотрудничестве с футбольным клубом Volta. Все желающие приглашаются поиграть в футбол. Также состоится ​тренировочный матч FC Tallinna Linnavalitsus – футбольного клуба руководителей города и сотрудников городской управы Таллинна.