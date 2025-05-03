РФ потребовалось бы 230 лет для полного захвата Украины

Журналисты указали, что в апреле 2025 года ВС РФ удалось занять порядка 176 квадратных километров украинской территории. Однако это стоило им 4800 единиц техники и более 36 000 убитых и раненых военнослужащих, передает DW.

Издание Forbes при этом ссылается на «одного из статистиков, который собирает данные в основном из официальных украинских источников». В то же время потери ВСУ в апреле опрошенный Forbes польский аналитик Конрад Музыка назвал «минимальными».

Общая площадь Украины превышает 603 000 кв. км, российские войска оккупировали с февраля 2022 года около 19 процентов территории страны. Основную часть украинских земель ВС РФ захватили в первые же недели вторжения. За весь прошлый год зона их контроля увеличилась лишь на 0,5 процента украинской территории.

В апреле 2024 года, по оценка портала DeepState, близкого к Генштабу ВСУ OSINT-проекта, российская армия заняла 175 кв. км украинской территории, в марте - 133 кв. км, в феврале - 192 кв. км.

Количество военнослужащих в России продолжает расти

В начале апреля командующий силами США и НАТО в Европе Кристофер Каволи рассказал американским конгрессменам, что в ВС РФ удается рекрутировать по 30 000 человек в месяц. И поскольку большинство легко раненых возвращаются на передовую, российские войска набирают больше людей, чем теряют.

Замруководителя отдела Восточной Европы и Евразии в Институте вопросов международной безопасности (SWP) Янис Клюге говорит в беседе с Forbes, что высокий уровень набора людей в российские войска объясняется двумя факторами: большими бонусами при подписании контракта и «спекуляциями на тему того, что война скоро закончится».