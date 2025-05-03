В Швеции требуют лишать ВНЖ за празднование 9 мая

Празднование Дня победы в Швеции становится все более популярным. Количество людей, участвующих в автопробеге в честь 9 мая растет с каждым годом, передает Swedinfo со ссылкой на Expressen.
Ежегодные автопробеги с русскими и советскими флагами в Стокгольме в честь Дня победы привели в ярость шведского министра миграции Юхана Форсселя. «Меня это бесит», - написал он в соцсети Х.
Если 9 мая 2023 года пророссийская манифестация состояла примерно из 20 транспортных средств, то 9 мая 2024 года уже около 50 автомобилей (по другим данным около 500) ездили по улицам Стокгольма с советскими и русскими флагами.
Издание Expressen в этом году заранее приготовилось к 9 мая и опубликовало несколько рассказов о жителях Швеции, которые участвовали и готовили празднование Дня победы.
Это привело министра миграции Юхана Форсселя в ярость, и он предложил лишать вида на жительство участников празднования 9 мая.
«Связь с экстремистскими движениями является примером обстоятельства, которое может подпадать под новое требование о наличии судимости для получения вида на жительство. Мы не обязаны оказывать гостеприимство лицам, которые угрожают нашему общественному порядку или безопасности», - написал он в соцсети.