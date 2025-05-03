В Таллинне упали цены на топливо

В конце рабочей недели цена на бензин была самой высокой в Таллинне, затем в Риге и Вильнюсе, а дизельное топливо было самым дорогим в Вильнюсе и самым дешевым в Таллинне.

В Таллинне на заправках Circle K в пятницу 95-й бензин стоил 1,569 евро за литр, что на 0,6 процента меньше, чем неделей ранее, а дизельное топливо подешевело на 6,1 процента до 1,409 евро за литр.

В Риге цена 95-го бензина на АЗС Circle K выросла за неделю на 6,1 процента и составила в пятницу 1,554 евро за литр, а цена дизельного топлива выросла за неделю на 5,7 процента и составила 1,494 евро за литр.

В Вильнюсе на АЗС Circle K бензин 95-й марки и дизельное топливо в пятницу стоили одинаково - 1,529 евро за литр, что на 1,3 процента выше, чем неделей ранее.