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Министр в Тартуском университете: речь шла о бесплатном образовании

Перевод: Вера Копти
Министр образования и науки Кристина Каллас.
Министр образования и науки Кристина Каллас. Фото: Михкель Марипуу.

​Платное высшее образование и недостаточное финансирование учебной сферы на протяжении долгого времени вызывают споры в обществе. Во вторник, в Тартуском университете на дебатах «Эффект платного высшего образования», министр образования и науки Кристина Каллас подтвердила, что обучение на эстонском языке останется бесплатным на всех уровнях - бакалавриата, магистратуры и докторантуры.

В 2022 году выяснилось, что в бюджете высшего образования образовался дефицит почти в сто миллионов евро. Министр Каллас (Ээсти 200) заверила, что этот пробел планируется полностью закрыть не позднее 2026 года.

В последние годы государство действительно  вкладывает все больше средств в финансирование высшего образования. В 2023 и 2024 годах бюджет был увеличен на 15 процентов. В этом году финансирование вырастет еще на 13 процентов, а в следующем планируется добавить еще девять процентов.

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