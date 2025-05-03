Министр в Тартуском университете: речь шла о бесплатном образовании

Платное высшее образование и недостаточное финансирование учебной сферы на протяжении долгого времени вызывают споры в обществе. Во вторник, в Тартуском университете на дебатах «Эффект платного высшего образования», министр образования и науки Кристина Каллас подтвердила, что обучение на эстонском языке останется бесплатным на всех уровнях - бакалавриата, магистратуры и докторантуры.
В 2022 году выяснилось, что в бюджете высшего образования образовался дефицит почти в сто миллионов евро. Министр Каллас (Ээсти 200) заверила, что этот пробел планируется полностью закрыть не позднее 2026 года.