Министр в Тартуском университете: речь шла о бесплатном образовании

В 2022 году выяснилось, что в бюджете высшего образования образовался дефицит почти в сто миллионов евро. Министр Каллас (Ээсти 200) заверила, что этот пробел планируется полностью закрыть не позднее 2026 года.

В последние годы государство действительно вкладывает все больше средств в финансирование высшего образования. В 2023 и 2024 годах бюджет был увеличен на 15 процентов. В этом году финансирование вырастет еще на 13 процентов, а в следующем планируется добавить еще девять процентов.