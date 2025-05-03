Тоомас Хендрик Ильвес: «​Нет, нет и еще раз нет»

Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес, присоединившийся к транснациональному политическому движению Volt Europa, не планирует активно участвовать в политике или баллотироваться на выборах.
Об этом экс-глава государства рассказал в интервью новостному порталу ERR, опубликованном в субботу, 3 мая.
«Нет, нет и еще раз нет», - ответил он на вопрос о том, стоит ли ожидать его участия в выборах.
По словам Ильвеса, его вклад ограничится выступлениями и публикациями на темы, связанные с безопасностью и цифровой политикой.
Решение поддержать именно Volt Тоомас Хендрик Ильвес объяснил серьезным беспокойством за будущее Европы.
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