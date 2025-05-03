Мнение В мире полно полезных идиотов, оправдывающих Россию

Лидер Германской Демократической Республики (ГДР) Эрих Хонеккер приветствовал генерального секретаря КПСС Михаила Горбачева 6 октября 1989 года в Берлине на праздновании 40-й годовщины социалистического государства поцелуем. Месяц спустя пала Берлинская стена. Фото: Boris Jurtšenko/AP/Scanpix

Во многих своих выступлениях Сакс утверждает, что США и Запад в целом предали обещание, данное последнему лидеру Советского Союза Михаилу Горбачеву, что НАТО не будет расширяться на восток. Он преподносит это как факт, хотя настоящие участники событий помнят все иначе. Согласно словам тогдашнего государственного секретаря США Джеймса Бейкера, это якобы обещание касалось того, что после падения Берлинской стены НАТО не будет немедленно вводить свои войска в Восточную Германию.

Никакого письменного обещания ведь не существует, а если бы оно было, Кремль давно бы размахивал им на весь мир. Более того, уже нет и Советского государства, которому якобы это обещание было дано. Но для Сакса уже аксиома, что Россию обманули. Точно так же, как это утверждает и Путин. Откуда вообще взялась логика, что кто-то третий, помимо НАТО и страны, стремящейся к вступлению в альянс, может решать, имеет ли НАТО право расширяться?

Утверждение о том, что расширение НАТО было ошибкой, фактически ставит под сомнение наш выбор и наше право на выбор. Ведь риторика Кремля (и Сакса) об истоках войны в Украине оспаривает расширение НАТО с самого конца прошлого века, когда в 1999 году к альянсу присоединились Польша, Чешская Республика и Венгрия, а в 2004 году еще семь стран, в том числе Эстония.