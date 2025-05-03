Мнение В мире полно полезных идиотов, оправдывающих Россию

Главная угроза, которую сегодня представляют так называемые полезные идиоты, - это не что иное, как пересмотр ответственности за войну и переоценка причин войны в Украине, пишет редактор Андрес Херкель.
Полезные идиоты говорят, что во всем виновато расширение НАТО. Говорят, что если бы Запад не пересек «красные линии» России, войны в Украине вообще бы не было.
Но когда Россия аннексировала Крым в 2014 году и начала необъявленную войну на Донбассе, Украина ведь и близко не стояла c НАТО! И в 2022 году, когда Россия развязала полномасштабную войну, Украина также и близко не была к НАТО. Украинцы, конечно, хотели бы вступить в НАТО ради защиты, но НАТО не хотело их принимать.
Несмотря на это, целый ряд профессоров, политиков и журналистов продолжает говорить о вине Запада в этой войне. Почему и как так происходит?
Духовная слепота с шорами на глазах
Владимир Ленин якобы говорил, что капиталисты настолько глупы, что сами продадут большевикам веревку - ту самую, на которой их потом и повесят. Хотя прямого подтверждения подлинности этой цитаты нет, она стала одной из ключевых метафор, раскрывающих суть так называемых полезных идиотов.
На самом же деле у Ленина был другой ход мыслей: по его мнению, у капиталистов можно брать кредиты - как на поддержку коммунистических партий за рубежом, так и на развитие советской военной промышленности. А затем с помощью этого окончательно раздавить капиталистического кредитора.
Термином «полезные идиоты» в прошлом веке стали называть тех западных интеллектуалов и левых политиков, которые позволяли Советскому Союзу под руководством Иосифа Сталина принимать себя с почестями, а в ответ воспевали его без капли критики.
Из числа тех, кто проявлял такую лояльность до Второй мировой войны, самым известным был британский писатель Джордж Бернард Шоу, а после войны - французский философ-экзистенциалист Жан-Поль Сартр.
В обоих случаях вера в советские выдумки выглядела загадочной на фоне их обычно критичного взгляда на мир. Хотя в то время мир был не так открыт, как сегодня, быть «полезным идиотом» все равно означало определенную (духовную) слепоту. Они позволяли гладить себя по голове, верили в потемкинские деревни и предпочитали молчать о репрессиях.
Советский Союз был для западных мыслителей таким удобным, неизвестным «другим» - его можно было романтизировать, чтобы обрушиться с критикой на собственное общество. Правда, немало «кандидатов в идиоты», посетивших СССР, поняли, что на самом деле происходит, и стали убежденными антикоммунистами.
Сильный удар по среде полезных идиотов нанесли ввод советских войск в Венгрию (1956) и Чехословакию (1968), а также публикация «Архипелага ГУЛАГ» Александра Солженицына в 1970-х годах.
Когда Советский Союз развалился, полезные идиоты как вид вымерли. Основная путаница возникла среди обосновавшихся в университетах советологов, которые плохо понимали происходящие изменения, на некоторое время потеряли ориентиры левые политики, просоветские борцы за мир и другие.
«Полезными идиотами» начали называть в прошлом веке западных интеллектуалов и левых политиков, которые позволяли Советскому Союзу под руководством Иосифа Сталина принимать их с почестями и в ответ воспевали его без всякой критики
Возрождение «полезных идиотов» началось, когда в начале нового века у кремлевских советников возникла идея искать их среди европейских правых популистов. Это было начало новой фазы, старт антилиберальной революции. В правых движениях Европы увидели новую почву для роста, на которой Москва могла бы привлечь их к себе, опираясь на так называемые «традиционные ценности». Среди этих лидеров выделился ряд пророссийски настроенных политиков, из которых самым ярким стал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
В этом столетии европейским политикам, стремящимся к деньгам, открылся путь в советы директоров российских государственных компаний. Когда в 2022 году началась война, из этих советов госфирм быстро ушли бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон, бывший премьер-министр Финляндии Эско Ахо и бывший канцлер Австрии Вольфганг Шюссель. Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер и бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль покинули свои посты только после того, как Европейский парламент пригрозил им санкциями. Эти люди были и остаются особенно преданными российскими лоббистами.
Хотя из-за войны такая связь с полезными идиотами была прервана, и вместо нее появились санкции, она может возобновиться. Возможность этого указывает на интерес переговорщиков текущей администрации США, таких как Стив Уиткофф, к российским деловым вопросам.
Основная угроза, которую сейчас представляют полезные идиоты, заключается в том, что они пытаются пересмотреть всю ответственность за войну и причины конфликта в Украине. Если до сих пор российскую агрессию считали явным нарушением международного права, а причиной войны указывался режим, возглавляемый Владимиром Путиным, то теперь появляются другие точки зрения - как на политическом, так и на идеологическом уровне.
Сакс, полезный внешней пропаганде Кремля
В феврале на слушаниях Европейского парламента выступил всемирно известный американский экономист Джеффри Сакс. Из его речи следует, что войну в Украине не спровоцировал российский экспансионизм, а направленный на ослабление России заговор разных администраций США, начавшийся более 30 лет назад, и самым воинственным представителем этого процесса был бывший президент Джо Байден. Сакс больше не является большим авторитетом для западных политиков, но Кремль аплодирует ему, а для так называемого «глобального юга» он все еще остается важной фигурой.
У Сакса есть три основные тезиса. Во-первых, после окончания Холодной войны и распада Советского Союза возник однополярный мир, в котором США получили слишком много власти и утратили сдерживающие механизмы. Во-вторых, последние администрации США до второго президентского срока Дональда Трампа придерживались навязчивой идеи 19 века британского премьер-министра лорда Палмерстона - наносить ущерб любыми средствами геополитическим интересам России. В-третьих, в Украине идет прокси-война между США и Россией, которая стала возможной, когда было отказано в переговорах по законным требованиям России.
Для сравнения, «мейнстримный» автор Самуэль Рамани, написавший книгу «Война Путина в Украине» (Putin’s War in Ukraine: Russia’s Campaign for Global Counter-Revolution, 2023), видит причины войны примерно так же, как и мы.
Первый фактор - слабость украинской армии и неспособность Запада противостоять прежним нарушениям Россией международного права. Второй фактор - курс Кремля на усиление авторитарной власти. Завоевания, как в случае с Крымом, способствовали авторитаризму, а растущий авторитаризм, в свою очередь, способствовал новым нападениям.
Во многих своих выступлениях Джеффри Сакс использует утверждение, что США и Запад в целом предали обещание, данное последнему лидеру Советского Союза Михаилу Горбачеву, что НАТО не будет расширяться на восток
Сакс даже не замечает воли украинского народа. Его не интересует отсутствие свободы в России или методы, с помощью которых Путин удерживает власть. Режим Путина для России - своего рода modus vivendi, в то время как прозападные народные протесты в Украине, по мнению Сакса, были частью американского заговора, а свержение пророссийского президента Виктора Януковича - делом ЦРУ.
Сакс основывается на российской нарративе даже в случае с Эстонией, предлагая прекратить «русофобию» и объявить русский язык вторым государственным. Он утверждает, что Эстония - особенно болезненная для него тема, поскольку он когда-то консультировал страну по вопросам денежной реформы. Теперь же призывы эстонских и латвийских политиков к распаду России, по его мнению, - это самоубийственные, бесчеловечные и иррациональные шаги.
По мнению Сакса, утверждение, что Россия угрожает Европе, - это наивная ложь. Видимо, он не читал ежегодник КаПо и не знаком с многочисленными проклятиями российских пропагандистов в адрес Эстонии и других пограничных стран. Однако он, похоже, твердо уверен, что Европа полностью утратила независимую внешнюю политику в 2008 году, когда тогдашний президент США Джордж Буш начал говорить о том, что НАТО может расшириться в Грузию и Украину. Сакс забывает, что даже если Буш говорил об этом, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Николя Саркози не позволили этому случиться.
Во многих своих выступлениях Сакс утверждает, что США и Запад в целом предали обещание, данное последнему лидеру Советского Союза Михаилу Горбачеву, что НАТО не будет расширяться на восток. Он преподносит это как факт, хотя настоящие участники событий помнят все иначе. Согласно словам тогдашнего государственного секретаря США Джеймса Бейкера, это якобы обещание касалось того, что после падения Берлинской стены НАТО не будет немедленно вводить свои войска в Восточную Германию.
Никакого письменного обещания ведь не существует, а если бы оно было, Кремль давно бы размахивал им на весь мир. Более того, уже нет и Советского государства, которому якобы это обещание было дано. Но для Сакса уже аксиома, что Россию обманули. Точно так же, как это утверждает и Путин. Откуда вообще взялась логика, что кто-то третий, помимо НАТО и страны, стремящейся к вступлению в альянс, может решать, имеет ли НАТО право расширяться?
Утверждение о том, что расширение НАТО было ошибкой, фактически ставит под сомнение наш выбор и наше право на выбор. Ведь риторика Кремля (и Сакса) об истоках войны в Украине оспаривает расширение НАТО с самого конца прошлого века, когда в 1999 году к альянсу присоединились Польша, Чешская Республика и Венгрия, а в 2004 году еще семь стран, в том числе Эстония.
Довольно тревожно, как представители так называемой «реалистической школы» политологии говорят о расширении НАТО так, будто речь идет о каком-то всепожирающем звере, полностью умалчивая о том, что страны, прошедшие процесс вступления, исходили из ясно выраженного политического желания - сделать все возможное ради своей безопасности. До сих пор мы видим, что Россия представляет куда большую угрозу тем странам, которые не вступили в НАТО, чем тем, которые стали его членами.
Миршаймер и конец либеральной гегемонии
Однако главным академическим идеологом направления, обвиняющего Запад и отрицающего субъектность соседей России, является вовсе не Сакс, а политолог Джон Миршаймер. Его исходная позиция заключается в том, что однополярный мир, возглавляемый США, не может существовать долго - геополитика вернется, и в будущем снова появятся многочисленные центры силы.
Миршаймер и его единомышленники утверждают, что мировое доминирование США шло под флагом так называемой либеральной гегемонии. Цель - распространять свободу, права человека, демократию и либеральные ценности. Однако на практике это приводит к тому, что каждые несколько лет где-то вспыхивает война или вооруженный конфликт, в которых США участвуют под знаменем своей либеральной гегемонии, но результатом становится в итоге лишь огромное количество зла.
Одна из его ключевых работ - «Великое заблуждение» (The Great Delusion: Liberal Dreams and International Realities) - вышла в 2018 году, то есть во время войны в Украине, но до ее так называемой горячей фазы. Миршаймер также не признает борьбу украинцев за свободу, рассматривая происходящее как войну США во имя либеральной гегемонии, основной причиной которой он считает расширение НАТО.
Постоянно говорят об изменении мирового порядка, о новой эпохе, о возвращении геополитики. Об этом говорит Кремль, об этом говорит Джон Миршаймер, и то же самое повторяет нынешняя администрация США
В формулировке Миршаймера цели (или прежние цели) американской либеральной гегемонии заключались в следующем: распространить либеральный порядок по всей планете, интегрировать как можно больше стран в открытую мировую экономику и связать их с международными организациями. Правопопулистские движения, в том числе и в Эстонии, свели все эти стремления к одному презрительному слову - к «глобализму».
Нет сомнений, что деятельность президента США Дональда Трампа нанесла быстрый удар по всем аспектам, которые приписывались либеральной гегемонии. О защите демократии больше не говорят даже в виде дежурной фразы, открытую мировую экономику подрывают пошлины, а презрительное отношение Трампа к международным организациям давно ни для кого не секрет.
Постоянно говорят об изменении мирового порядка, о новой эпохе, о возвращении геополитики. Об этом говорит Кремль, об этом говорит Миршаймер и нынешняя администрация США. Полезных идиотов, которые раньше оставались на задворках, теперь стало столько, что мы даже сосчитать их не сможем. Этот поворот точно не отвечает интересам Эстонии - как, впрочем, и интересам малых государств и малых народов вообще.
В отличие от Сакса, подход Миршаймера более последовательный. По его мнению, геополитика доказывает: эпоха однополярности США может быть лишь временным эпизодом в мировой системе. Скорее всего, он прав в том, что не все войны и вмешательства, осуществленные под флагом либерализма, были разумными и принесли ожидаемые результаты. Но есть нечто, чего школа реалполитики Миршаймера отказывается понять - это, прежде всего, стремление народов Восточной Европы самостоятельно определять свою судьбу.
Возможно, Афганистан не был готов к демократии - как, впрочем, и Ирак, Сирия, Йемен и другие. Но Эстония, Латвия и Литва были. С высокой долей вероятности к этому готовы и Грузия, Украина, Молдова и Беларусь - если только прекратится вмешательство России. И даже если на этом пути возникают трудности, выбор должен оставаться за самими народами.
Алло, Миршаймер, мы здесь видим лишь авторитарную гегемонию с центром в Москве - а никак не либеральную!
В своей американской самоуверенности Миршаймер, Сакс и другие забывают, что в Европе действуют так называемые организации «мягкой силы», такие как Совет Европы, который стремится продвигать права человека, свободные выборы и тому подобные ценности. В 1996 году Россия - совершенно добровольно, хотя и на щедрых условиях - стала членом Совета Европы, взяв на себя ряд обязательств. Эти обязательства так и не были выполнены: вместо этого мы стали свидетелями фальсификаций выборов, массовых нарушений прав человека, войны в Чечне и вмешательства в дела соседних стран.
Мы не увидели никакой «либеральной гегемонии» по отношению к России - если, конечно, не считать за нее ворох бессильных докладов. Зато мы увидели подавление либерализма внутри самой России, за которым Запад наблюдал слишком равнодушно. Как когда-то боялись распада СССР, так и президент США Джо Байден опасался распада России, предоставив Украине помощь в таком объеме, который был недостаточным для победы, но достаточным лишь для того, чтобы не допустить быстрой победы России.
Что же касается самого Миршаймера, то он, по собственным словам, предпочел бы жить в либеральной, а не в автократической стране.
Статья в Postimees вывела из себя борца за мир
Одна из самых распространенных форм «полезного идиотизма» во времена существования Советского Союза - это так называемое мирное движение. Его нарратив был таков: о настоящем мире можно говорить лишь тогда, когда коммунисты придут к власти повсюду. А до тех пор Советский Союз, вербуя на Западе «полезных идиотов», якобы боролся за мир - создавая при этом конфликты или вмешиваясь в них. Одним из инструментов влияния, подконтрольных Кремлю, был Всемирный совет мира, другим - ядерная бомба.
Стиль Кремля с тех пор остался прежним. Когда началась широкомасштабная агрессивная война против Украины, настоящих борцов за мир, вышедших на улицы в городах России, быстро задержали - впрочем, их и было немного. Но по мере того как война длится уже более трех лет, все чаще звучит один и тот же план: выполните условия России - и наступит мир. Это означает, что Украина никогда не вступит в НАТО, будет демилитаризована, а Крым и четыре области Украины перейдут в состав России. Например, Миршаймер не видит иного пути к завершению войны.
Одновременно с тем, как администрация США начала продвигать план скорейшего мира, усилился голос «полезных идиотов», и на фоне стали заметнее ранее маргинальные путинисты-миротворцы.
Один из таких людей - швейцарский политолог Паскаль Лоттац, который в Японии в Университете Васэда ведет «исследования нейтралитета». Он выделяется среди себе подобных по двум причинам. Во-первых, его канал по нейтралитету - это настоящая галерея «полезных идиотов»: среди его коллег можно найти таких людей, как британский историк Джеффри Робертс, писавший монографии о Иосифе Сталине (и чьи работы были переведены на эстонский), бывшие американские дипломаты Джек Мэтлок и Час Фриман, немецкий журналист и автор книг Патрик Бааб, лидер созданной в Швеции пророссийской организации Transnational Foundation for Peace and Future датчанин Ян Оберг, эстонский правовед Рейн Мюллерсон и другие. В то время как среди участников его канала нет близких соратников президента Трампа.
Во-вторых, то, что Лоттац называет нейтралитетом, не только явно кренится в одну сторону, но и эмоционально перегрето, а также имеет явные конспирологические элементы. В одном из разговоров с пророссийским профессором университета Норвегии Гленном Дизеном, Лоттац с яростью заявляет, что использование солдат Северной Кореи на стороне России в войне - это выдумка Владимира Зеленского, которую западная пресса и политики без критики повторяют. «Это безумие, /.../ превращенное в приемлемую чушь», - считает швейцарец и не понимает, почему члены Европарламента аплодировали, когда президент Украины выступил с этим «враньем».
Кроме того, Лоттаца сильно возмутил недавно опубликованный в The New York Times материал «Тайная история войны в Украине», который был опубликован и в Postimees на русском языке. Если мы видим здесь упущенные возможности для Украины, которые были связаны с медлительностью Запада и внутренними разногласиями среди украинцев, то так называемый борец за мир возмущается прежде всего тем, как глубоко США вовлекались в войну, предоставляя разведывательную информацию и раздавая советы.
Короче говоря, точка зрения Паскаля Лоттаца и его единомышленников сводится к тому, что войну в Украине нельзя рассматривать с точки зрения украинцев. Необходимо понять, что война началась по вине США и до сих пор ведется между США (или НАТО) и Россией.
Лоттац критикует «совершенно поразительную пропаганду», которую «воинственные психопаты», используя украинцев, развязали. В свою очередь, автор статьи Адам Энтоус получает свою порцию критики за то, что он «хвалит то, как убивали русских».
Короче говоря, суть мнения Лоттаца и его единомышленников заключается в том, что войну в Украине нельзя оценивать с украинской точки зрения, а нужно понимать, что она началась по вине США и до сих пор является конфликтом между США (или НАТО) и Россией. США должны отступить, а НАТО должно распасться, считают сторонники мира. Мир должен быть разделен на зоны влияния великих держав, и Россия должна получить свою.
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Большая часть этой группы мыслителей не заслуживала бы внимания, если бы события в мировой политике не развивались так, как они развиваются в последние месяцы. По крайней мере, на данный момент полезные идиоты находятся на пике своей активности.
Однако исторический процесс динамичен. Те, кто сегодня проклинает диктат либеральной гегемонии, могут завтра оказаться под авторитарным диктатом и осознать, что это совсем не приятно. Чем дальше западная демократия отдаляется от нас, тем более привлекательной она становится.