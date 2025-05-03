Как спецслужбы РФ превращают украинских детей в террористов

Как Сашу завербовали россияне

Саша, подросток в спортивном костюме, выбритый «под ноль», рассказывает DW, что один из его друзей детства нашел подработку в Telegram: «Сначала фотографировал здания. А затем ему предложили работу за большую оплату». Работа заключалась в изготовлении взрывчатки. К этой задаче парень привлек трех друзей, в том числе Александра. На четверых им пообещали две тысячи долларов.

По инструкциям кураторов, которые представились Романом и Александром, ребята смастерили взрывчатку, положили в сумку и передали женщине-курьеру, чтобы она привезла ее в Николаев. Во время первой попытки подрыва взрывчатка не сработала, рассказывает Саша, поэтому он с другом поехал в Николаев и три дня на съемной квартире чинил устройство.

Саша настаивает, что не знал, для чего готовил взрывчатку: «Мне друг сказал, что она уедет за границу. Как его обманули, так и меня». Кураторы Роман и Александр, по словам подозреваемого, говорили по-русски, а вопросы парня о мотивах и целях заказа игнорировали. Саша говорит, что не видел их лиц: кураторы рассказывали, как собрать бомбу, по видеозвонкам в Telegram, но камеру от себя, мол, включал только сам парень.

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