Как спецслужбы РФ превращают украинских детей в террористов

В Украине уже не в первый раз задерживают подростков по подозрению в совершении нападений на военных ВСУ или важных для обороны объектов. По данным СБУ, их вербуют российские спецслужбы. DW провела свой эксперимент.
17-летний Александр (имя изменено) учился в школе, увлекался волейболом и учился играть на гитаре. Сейчас он под арестом - ждет приговора суда в Николаевском СИЗО. Парня подозревают в организации теракта, инспирированного российскими спецслужбами. В разговоре с DW, который проходит в присутствии представителей СБУ, Саша не отрицает своей причастности: «Я даже не могу объяснить, как на это согласился».
Теракт в Николаеве
14 февраля 2025 года около популярного кафе в центре Николаева раздался взрыв. «Бабахнуло громче, чем когда на завод прилетела ракета», - пересказывают события того дня школьники из соседнего дома. Через два месяца после трагедии местные помнят ее, как вчера, а кафе до сих пор ремонтирует фасад.
Как выяснило следствие, сдетонировало самодельное взрывное устройство в сумке, которую принесла 42-летняя жительница Полтавской области. Сотрудницы кафе рассказали DW, что за несколько минут до взрыва женщина сидела за столиком, затем купила выпечку - другими словами, «умирать не собиралась». Затем женщина вышла во двор, поставила сумку у входа в заведение, где она и взорвалась. Погибли трое военных Центра противоминной деятельности - двое саперов и медицинская сестра, а также сама женщина, которая принесла бомбу. Следователи СБУ предполагают, что она действовала по инструкциям российских кураторов, взорвавших взрывчатку дистанционно.
На следующий день после теракта полиция и СБУ задержали соучастников преступления: четырех подростков в возрасте 14, 15, 16 и 17 лет. По версии следствия, ребята изготовили взрывчатку и передали ее женщине-курьеру. Самый старший из компании - собеседник DW Саша.
Как Сашу завербовали россияне
Саша, подросток в спортивном костюме, выбритый «под ноль», рассказывает DW, что один из его друзей детства нашел подработку в Telegram: «Сначала фотографировал здания. А затем ему предложили работу за большую оплату». Работа заключалась в изготовлении взрывчатки. К этой задаче парень привлек трех друзей, в том числе Александра. На четверых им пообещали две тысячи долларов.
По инструкциям кураторов, которые представились Романом и Александром, ребята смастерили взрывчатку, положили в сумку и передали женщине-курьеру, чтобы она привезла ее в Николаев. Во время первой попытки подрыва взрывчатка не сработала, рассказывает Саша, поэтому он с другом поехал в Николаев и три дня на съемной квартире чинил устройство.
Саша настаивает, что не знал, для чего готовил взрывчатку: «Мне друг сказал, что она уедет за границу. Как его обманули, так и меня». Кураторы Роман и Александр, по словам подозреваемого, говорили по-русски, а вопросы парня о мотивах и целях заказа игнорировали. Саша говорит, что не видел их лиц: кураторы рассказывали, как собрать бомбу, по видеозвонкам в Telegram, но камеру от себя, мол, включал только сам парень.
Как работают российские вербовщики
Кураторы обычно работают по стандартной схеме: размещают объявления о легком заработке в Telegram, умело общаются с потенциальными исполнителями и вовлекают их в «дело» постепенно, начиная с легких задач, объясняет сотрудник контрразведки управления СБУ в Николаевской области. «Завербованных "подкармливают" деньгами, и они думают, что получат вознаграждение за определенные действия. Но СБУ задокументировала, что исполнители не получают обещанных им вознаграждений», - говорит он.
Так случилось и с Сашей и его друзьями: после теракта кураторы перевели им небольшую сумму денег, но больше он ничего не получил - заказчики сослались на проблемы с транзакциями. Саша успел потратить заработанное за один вечер, а на следующий день оказался в СИЗО.
В то время как Саша уверяет, что не понимал, где будет использована взрывчатка, к разработке которой он приложил руку, переписка его товарища, предоставленная DW Службой безопасности, говорит об обратном. «Подарок сработал. Минус девять тэцэкашников», - пишет один из подозреваемых в организации теракта у ТЦК (территориального центра комплектования *) своей подруге. Далее собеседники радуются мощи взрыва и гибели людей, завершая разговор следующими сообщениями:
Подозреваемый: «Теперь я с пацанами убил десять человек».
Девушка: «Серийный убийца. Зае**сь».
Подозреваемый: «Ура!»
«Это показывает субъективную сторону задержанных лиц, - комментирует сотрудник контрразведки, - потому что они понимали, что делают, и хвастались этим». Сотрудник СБУ добавляет: «прикрытие» в виде «борьбы с ТЦК» - распространенная тактика российских спецслужб.
Общение с российскими кураторами: эксперимент DW
В этом убедилась и DW, найдя в Telegram сомнительные объявления о немалом заработке и пообщавшись от имени 16-летнего подростка с двумя лицами, по всем признакам похожих на представителей спецслужб РФ. Оба предложили жечь автомобили ТЦК, обещая по 1000 долларов за уничтоженное авто.
Собеседники DW направили подробные инструкции, как найти нужную машину и сжечь ее, вот только под описание потенциальных целей подпадали любые военные автомобили. В качестве альтернативы предлагали поджигать релейные шкафы на железной дороге, но расценки за такие «объекты» были значительно меньше.
Один из рекрутеров был приветливым, вежливым, советовал быть «внимательным и осторожным», обещая «долгую и плодотворную работу». Другой - давил, грубил, требовал побыстрее браться за работу, а своей глобальной целью назвал «сжечь абсолютно все». Оба неохотно отвечали на вопросы о мотивах своей деятельности, апеллировали к тому, что не работают ни на одно государство и не находятся в России.
В СБУ говорят, что уже имеют результаты в установлении конкретных сотрудников российских ФСБ и ГРУ ГШ, вербующих украинцев: им выдвигают подозрения и объявляют в розыск. Методы поиска и идентификации как вербовщиков, так и завербованных, Служба безопасности не раскрывает.
Теракты при участии несовершеннолетних в Украине
СБУ начала отслеживать тренд на диверсии с мая 2024 года. Сначала это были поджоги военных автомобилей или объектов на железной дороге, с начала 2025 года - настоящие теракты.
«Российские ФСБ и ГРУ перешли все красные линии», - комментирует спикер Службы безопасности Артем Дехтяренко, отмечая, что несовершеннолетних исполнителей могут ликвидировать в качестве нежелательных свидетелей.
В начале марта 2025 года в Ивано-Франковске самодельная взрывчатка сдетонировала в руках у двух подростков, которые, по версии СБУ, изготовили ее по заказу российских спецслужб. Следователи полагают, что бомбу привели в действие дистанционно. 17-летний парень погиб, его 15-летний сообщник потерял ноги и зрение, двое прохожих пострадали.
Вскоре после этого СБУ и полиция задержали 14-летнюю школьницу в Тернопольской области, которую, по данным СБУ, оккупанты планировали взорвать вместе со взрывчаткой возле райуправления полиции. Следствие установило, что российские кураторы заставили девушку изготовить взрывчатку, угрожая выложить в сеть откровенные фото, доступ к которым они получили, якобы взломав телефон девушки. Устраивая такие теракты, российские спецслужбы, по словам Дехтяренко, «пытаются дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Украине и посеять панические настроения в обществе».
Наиболее уязвимыми к вербовке категориями населения являются люди с разными видами зависимостей, безработные и несовершеннолетние, говорит спикер СБУ. С 2024 года Служба безопасности и Нацполиция задержали более 600 человек по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами РФ. Более половины из них - безработные, 22 процента - несовершеннолетние.
Кто в группе риска
Начальник ювенальной превенции Национальной полиции Василий Богдан в разговоре с DW говорит, что в группе риска - дети, которые уже в поле зрения полиции и стоят на профилактическом учете за совершенные правонарушения. В то же время Богдан отмечает, что на «крючок» российских спецслужб может попасть любой ребенок: «Когда кураторы ставят несовершеннолетним несложные задачи, это вызывает у них чувство приключений, преступного романтизма, и несовершеннолетние могут на это вестись».
Чтобы предотвращать вербовку, сотрудники полиции, работающие с молодежью, проводят лекции для школьников и студентов, работают с группами риска, говорит Богдан. В то же время он отмечает, что важную роль должны играть родители, которые обязаны интересоваться жизнью детей, обращать внимание на появление у них денег или ценных вещей неизвестного происхождения, а также строить с детьми доверительные отношения, чтобы они могли обратиться ко взрослым со своими проблемами.
Наказание для тех, кто пошел на сотрудничество с ФСБ
Четверым задержанным по подозрению в организации теракта в Николаеве грозит до 15 лет лишения свободы. Санкция инкриминируемой им статьи позволяет давать пожизненное заключение, но к несовершеннолетним в Украине такая мера наказания не применяется, объясняет адвокат Полина Марченко. По словам юриста, суды часто выносят не самые строгие приговоры по делам несовершеннолетних, учитывая искреннее раскаяние, сотрудничество со следствием и неполное осознание своих действий. В то же время в деле Саши и его друзей гибель трех военнослужащих однозначно является отягощающим обстоятельством, говорит Марченко.
Также адвокат отмечает, что в делах несовершеннолетних, завербованных россиянами, родители также могут быть привлечены к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей: «К таким делам должны быть привлечены органы опеки. … Они должны выяснить, какая в семье атмосфера, выполняют ли родители свои родительские обязанности: например, опросить соседей по поводу того, бывают ли ссоры дома, не употребляют ли родители алкоголь или наркотические средства, чтобы понять, почему так случилось».
Саша, ожидающий приговора суда в СИЗО, говорит, что готовится к самому тяжелому возможному приговору, «а там посмотрим». Подросток говорит, что сожалеет о том, что совершил: «Я только об этом и думаю. Типа: а зачем? Где я мог эту схему разоблачить? Где я мог из нее выйти?». На вопрос DW о том, почему он решил пообщаться с журналистами, подозреваемый ответил: «Чтобы люди знали, как поступать нельзя, и что за это светит».
* Территориальные центры комплектования с 2022 года в Украине выполняют функцию военных комиссариатов.