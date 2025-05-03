Тело пропавшего человека найдено в реке

Сегодня, 3 мая, в 11:21 в Центр тревоги позвонил житель Эстонии, который сообщил, что его отец пропал с позавчерашнего вечера. Последний раз его видели в бане. За баней находится река Тагайыги. Река начинается от озера Туду и впадает в реку Раннапунгерья.

В 11:24 поступило сообщение от родственников, что примерно в 500 метрах от дома в реке Тагайыги найден утонувший человек. Им был отец звонившего - мужчина 1951 года.

Когда на место прибыли спасатели Изааку, утонувший находился в двух метрах от берега, берег был крутым. В 12:21 спасатели вытащили тело на берег.

Утопленник перенес инфаркт год назад. Так как он был одет, по предварительным данным, он мог неожиданно упасть в воду.