«Большая театральная постановка». Зеленский отверг предложение Путина о трехдневном перемирии на 9 мая

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к перемирию с 7 мая (или любого другого дня), но не на три дня, а на 30 дней. Он впервые открыто отверг предложение о прекращении огня, о котором президент России Владимир Путин объявил в понедельник, 28 апреля.
«Это большая театральная постановка», — прокомментировал Зеленский идею трехдневного перемирия.
За такой короткий срок, по мнению украинского президента, нельзя ни о чем договориться, поэтому Киев настаивает на прекращении огня на 30 дней.
Президент Украины полагает, что если Россия готова говорить о реальном прекращении огня, то стороны должны поддержать изначальное предложение США о безусловном перемирии на 30 дней.
«Играть для того, чтобы на 9 мая у Путина было бы впечатление выхода из изоляции, чтобы всем лидерам, кто приедет на Кремлевскую площадь, было комфортно и безопасно, помогать Путину никто не будет», — добавил Зеленский (цитата по «Интерфакс-Украина»).
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Владимир Зеленский также сказал, Киев не может дать другим государствам гарантии безопасности, если их представители приедут в Москву на 80-летие Победы 9 мая.
«Наша позиция очень проста: мы не может нести ответственность за происходящее на территории Российской Федерации. Они [россияне] обеспечивают вашу безопасность, и мы никакие гарантии давать не будем, потому что мы не знаем, что Россия будет делать в эти даты», — сказал Зеленский.
«Украина точно не несет никакой ответственности за то, что происходит сегодня в России», — добавил он и напомнил, что время визитов разных иностранных лидеров Украина подвергалась атакам.
Зеленский сказал журналистам, что Киев нормально общается с Китаем и другими государствами, которые не поддерживают Украину, «а где-то там балансируют и иногда склоняются к России в силу исторических связей».
По его словам, представители этих стран нередко обращаются к украинским властям перед своей поездкой в Россию и выражают желание быть в безопасности во время визита. «Мы очень взвешенно и уважительно относимся к другим странам и слышим — слышим то, о чем нас спрашивают и то, о чем нас просят», — сказал Зеленский.
Среди лидеров, которые планировали приехать в Москву на 9 мая, — глава Китая Си Цзиньпин и президент Сербии Александр Вучич. Правда, Вучич 3 мая был вынужден прервать свою поездку в США и вернуться в Сербию из-за проблем со здоровьем, и пока неясно, скажется ли болезнь на его дальнейших планах.
Владимир Путин уже объявлял о прекращении огня на 30 часов на Пасху. Киев обещал отвечать на действия Москвы зеркально. Обе стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия.
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