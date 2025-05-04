ВИДЕО Маклер об отношениях арендатора и арендодателя: любое крушение – это система ошибок

«Можно много говорить и долго раскладывать по полочкам все эти ситуации, но если вкратце, то любое крушение - будь то аренда или сдача в аренду - это система ошибок, - сказал Амбрози. - Одна ошибка цепляется за другую. В первом эпизоде (аренда коммерческой площади - прим.ред.) вообще не нужно было подписывать договор аренды, с этого все началось. Потом начались исправления, исправления нужно было согласовывать в письменной форме обязательно, не в устной. А во второй ситуации (съем жилья - прим.ред.) наш герой добродушный и немного наивный и люди этим воспользовались. Я бы посоветовал не наступать на те же грабли, а во-вторых, прежде чем сдавать квартиры или бизнес-площади в аренду, воспользуйтесь консультацией специалиста, заплатите ему за это деньги. Это будет дешевле, чем потом выяснять отношения и судиться, тратить деньги на юристов и так далее».