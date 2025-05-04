ВИДЕО Маклер об отношениях арендатора и арендодателя: любое крушение – это система ошибок

В новом выпуске передачи «Своя правда» речь пойдет об отношениях арендаторов и арендодателей, которые не всегда бывают безоблачными. Нюансы договоров, ожидания сторон, возникающие проблемы - все это может привести к недопониманиям и даже конфликтам. С какими трудностями сталкиваются обе стороны аренды и как и когда можно и нужно их решать - об этом в студии «Своей правды» говорят гости и эксперты.
В передаче принял участие и эксперт по недвижимости Анатолий Амбрози, по словам которого речь нередко идет о целой системе ошибок, которые стороны допускают в отношениях.
«Можно много говорить и долго раскладывать по полочкам все эти ситуации, но если вкратце, то любое крушение - будь то аренда или сдача в аренду - это система ошибок, - сказал Амбрози. - Одна ошибка цепляется за другую. В первом эпизоде (аренда коммерческой площади - прим.ред.) вообще не нужно было подписывать договор аренды, с этого все началось. Потом начались исправления, исправления нужно было согласовывать в письменной форме обязательно, не в устной. А во второй ситуации (съем жилья - прим.ред.) наш герой добродушный и немного наивный и люди этим воспользовались. Я бы посоветовал не наступать на те же грабли, а во-вторых, прежде чем сдавать квартиры или бизнес-площади в аренду, воспользуйтесь консультацией специалиста, заплатите ему за это деньги. Это будет дешевле, чем потом выяснять отношения и судиться, тратить деньги на юристов и так далее».
Смотрите выпуск передачи «Своя правда» под названием «Нерентабельная аренда» уже в этот понедельник в 20.30 на телеканале ETV+. Ведущая - Елена Соломина.