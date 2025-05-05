ВИДЕО Присяжный адвокат: в спорах об аренде может помочь специальная комиссия

В новом выпуске передачи «Своя правда» речь пойдет об отношениях арендаторов и арендодателей, которые не всегда бывают безоблачными. Нюансы договоров, ожидания сторон, возникающие проблемы - все это может привести к недопониманиям и даже конфликтам. С какими трудностями сталкиваются обе стороны аренды и как и когда можно и нужно их решать - об этом в студии «Своей правды» говорят гости и эксперты.
В передаче принял участие и присяжный адвокат Олег Матвеев, который порекомендовал в случае возникновения споров между арендатором и арендодателем обращаться в комиссию по разрешению споров в вопросах аренды.
«Действительно, есть закон по урегулированию споров по аренде.И существует Tallinna linna üürimiskomisjon, то есть комиссия по аренде. Она муниципальная, она хорошая, но о ней действительно мало кто знает. Эта комиссия помогает разрешить споры. Условно говоря, это такой мини-суд. Они действуют по судебным законам, тоже выслушивают человека, там тоже можно представить доказательства, единственное, что к сожалению она ограничивается городом Таллинном. То есть, если это происходит в Нарве, Силламяэ, Выру или Йыхви, то тогда остается только суд», - сказал Матвеев.
Смотрите выпуск передачи «Своя правда» под названием «Нерентабельная аренда» уже в этот понедельник в 20.30 на телеканале ETV+. Ведущая - Елена Соломина.