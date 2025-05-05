ВИДЕО Присяжный адвокат: в спорах об аренде может помочь специальная комиссия

«Действительно, есть закон по урегулированию споров по аренде.И существует Tallinna linna üürimiskomisjon, то есть комиссия по аренде. Она муниципальная, она хорошая, но о ней действительно мало кто знает. Эта комиссия помогает разрешить споры. Условно говоря, это такой мини-суд. Они действуют по судебным законам, тоже выслушивают человека, там тоже можно представить доказательства, единственное, что к сожалению она ограничивается городом Таллинном. То есть, если это происходит в Нарве, Силламяэ, Выру или Йыхви, то тогда остается только суд», - сказал Матвеев.