Сб, 3.05.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

Из-за сбоя в регистре владелец леса заплатил пошлину трижды: канцлер права настаивает на изменениях

Канцлер права Юлле Мадизе.
Канцлер права Юлле Мадизе. Фото: Martin Pedaja

Канцлер права Юлле Мадизе обратила внимание министра энергетики и окружающей среды Андреса Суття на то, что лесной регистр должен функционировать таким образом, чтобы владельцы лесов не несли необоснованных расходов из-за ошибок в системе.

Канцлеру права пожаловался владелец леса, который при подаче данных в лесной регистр был вынужден несколько раз оплатить государственную пошлину за одно разрешение о рубке. Он подал лесохозяйственное извещение и попытался оплатить пошлину через регистр. Однако из-за сбоя в системе ему пришлось три раза заплатить за одно и то же уведомление.

В связи с этим канцлер права направила письмо министру Андресу Суттю, в котором подчеркнула: если государство создает регистр и обязывает граждан платить за действия, совершаемые через него, то оно также обязано обеспечить бесперебойную работу регистра и сделать его использование простым и понятным.

Комментарии

Ключевые слова

Наверх