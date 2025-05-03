Из-за сбоя в регистре владелец леса заплатил пошлину трижды: канцлер права настаивает на изменениях

Канцлер права Юлле Мадизе обратила внимание министра энергетики и окружающей среды Андреса Суття на то, что лесной регистр должен функционировать таким образом, чтобы владельцы лесов не несли необоснованных расходов из-за ошибок в системе.
Канцлеру права пожаловался владелец леса, который при подаче данных в лесной регистр был вынужден несколько раз оплатить государственную пошлину за одно разрешение о рубке. Он подал лесохозяйственное извещение и попытался оплатить пошлину через регистр. Однако из-за сбоя в системе ему пришлось три раза заплатить за одно и то же уведомление.