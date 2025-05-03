Из-за сбоя в регистре владелец леса заплатил пошлину трижды: канцлер права настаивает на изменениях

Канцлеру права пожаловался владелец леса, который при подаче данных в лесной регистр был вынужден несколько раз оплатить государственную пошлину за одно разрешение о рубке. Он подал лесохозяйственное извещение и попытался оплатить пошлину через регистр. Однако из-за сбоя в системе ему пришлось три раза заплатить за одно и то же уведомление.