Начиная с 1 мая в этом европейском городе общественный транспорт для туристов стал бесплатным

Начиная с 1 мая все туристы, посещающие федеральную землю Зальцбург в Австрии, могут бесплатно пользоваться общественным транспортом. Бесплатный проезд доступен на всех видах транспорта в пределах этой федеральной земли.
Как сообщает Trip.ee, туристическая транспортная карта Salzburg Guest Mobility Ticket скачивается при регистрации в месте проживания на телефон, а по желанию выдается и в бумажном виде. Предварительная регистрация не требуется.
Карту предоставляют все объекты размещения - отели, хостелы и официально зарегистрированные частные апартаменты. Дети до шести лет и так ездят бесплатно, а для детей постарше также оформляют Guest Mobility Ticket. Для финансирования бесплатного проезда к стоимости проживания прибавляется символическая плата в 0,50 евро.
К месту проживания по прибытии можно бесплатно доехать на местном поезде или автобусе - например, из аэропорта Зальцбурга, но для этого нужно заранее зарегистрироваться. Guest Mobility Ticket действует на весь период проживания в Зальцбурге.
Бесплатный билет позволяет осмотреть все достопримечательности федеральной земли без необходимости аренды автомобиля. Помимо достопримечательностей самого Зальцбурга - крепости Хоэнзальцбург, дворца Мирабель и его парков - можно, например, съездить в Халльштатт, в Целль-ам-Зее, Санкт-Гильген и на озеро Вольфгангзе, а также посетить Бад-Гаштайн, гору Шафберг или Криммльские водопады.