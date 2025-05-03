Начиная с 1 мая в этом европейском городе общественный транспорт для туристов стал бесплатным

Как сообщает Trip.ee, туристическая транспортная карта Salzburg Guest Mobility Ticket скачивается при регистрации в месте проживания на телефон, а по желанию выдается и в бумажном виде. Предварительная регистрация не требуется.

Карту предоставляют все объекты размещения - отели, хостелы и официально зарегистрированные частные апартаменты. Дети до шести лет и так ездят бесплатно, а для детей постарше также оформляют Guest Mobility Ticket. Для финансирования бесплатного проезда к стоимости проживания прибавляется символическая плата в 0,50 евро.

К месту проживания по прибытии можно бесплатно доехать на местном поезде или автобусе - например, из аэропорта Зальцбурга, но для этого нужно заранее зарегистрироваться. Guest Mobility Ticket действует на весь период проживания в Зальцбурге.